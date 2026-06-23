Algérie: Le FFS appelle les Algériens à s'engager largement dans l'action politique

22 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le premier secrétaire du Front des Forces Socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a appelé lundi à Alger l'ensemble des Algériens à s'engager largement dans l'action politique.

Lors d'un meeting populaire animé au siège de permanence du parti dans la commune de Rouiba, dans le cadre de la campagne électorale menée sous le slogan "L'ère de la vérité et de la crédibilité", M. Aouchiche a invité "tous les Algériens à s'engager largement dans l'action politique et associative afin de défendre leurs droits dans les différents domaines".

Le responsable du parti a indiqué que les listes du FFS "regroupent des compétences parmi les femmes et les hommes avec la volonté et les capacités nécessaires, pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens".

Le message du FFS durant cette campagne repose sur "la responsabilité, la sagesse, et la modération", a ajouté M. Aouchiche, soulignant l'engagement de son parti à contribuer à la poursuite du processus d'édification et de développement.

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Il a également affirmé que les luttes du FFS "visent à renforcer l'édification d'une République démocratique et sociale, permettant à l'Algérie d'assumer pleinement ses rôles dans les différents domaines, et de s'élever au rang des pays développés aux niveau régional et international".

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