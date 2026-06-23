Algérie: Ouverture de la 17ème édition du Festival culturel de la S'beiba

DJANET — La dix-septième édition du Festival culturel local de la S'beiba a été ouverte lundi soir à la place "Tedj Akel" au centre-ville de Djanet, et devra se poursuivre jusqu'au 26 juin courant.

L'ouverture de la manifestation a été présidée par le wali de Djanet, M'hamed Moumène, en présence des autorités civiles et militaires locales, et une pléiade de chercheurs et académiciens et des invités.

Le commissaire du Festival, Naceur Bekkar, a indiqué, à cette occasion, que la S'beiba n'est pas une simple célébration saisonnière, mais représente tout un dispositif culturel inclusif, reflétant la mémoire de la société locale ainsi que des valeurs d'appartenance, d'identité et de coexistence.

Et de souligner que son inscription parmi le patrimoine culturel immatériel de l'humanité induit, voire impose, une responsabilité collective pour sa sauvegarde et sa transmission aux générations futures.

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A travers ce festival, les organisateurs entendent à la fois la célébration du patrimoine et sa valorisation, à travers le renforcement de sa portée culturelle, scientifique et de développement, a précisé M.Bekkar en présentant cet héritage patrimonial comme un levier de développement culturel, touristique et économique et une vitrine pour faire connaitre Djanet et ses composantes civilisationnelles.

Le programme du Festival comprend notamment des parades folkloriques et d'arts populaires, des soirées poétiques et littéraires, ainsi que des journées d'études sur le patrimoine culturel local et des expositions d'artisanat traditionnel.