Algérie: Possibilité d'établir une procuration de vote à la demande des électeurs avant le 28 juin courant

ALGER — L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a indiqué, lundi, dans un communiqué que les électeurs peuvent établir une procuration de vote à leur demande, et ce avant le 28 juin courant, en prévision des prochaines élections législatives.

Les citoyennes et citoyens algériens inscrits sur les listes électorales et relevant des catégories sous-mentionnées "peuvent exercer leur droit de vote par procuration, en établissant une procuration de vote avant le 28 juin 2026", précise la même source.

Pour les patients hospitalisés, la procuration est établie auprès du directeur de l'hôpital tandis que pour les malades soignés à domicile, les personnes en situation de handicap lourd ou d'invalidité, elle est établie auprès du secrétaire de la commission communale de révision des listes électorales, à leur domicile, ajoute le communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'agissant des travailleurs et employés exerçant hors de leur wilaya de résidence, en déplacement ou tenus de rester sur leurs lieux de travail le jour du scrutin, ainsi que des étudiants et stagiaires en formation hors de leur wilaya de résidence, la procuration est établie auprès du président de la commission communale de révision des listes électorales dans l'une des communes de la wilaya de résidence.

Quant aux citoyens se trouvant temporairement à l'étranger, ou aux citoyens résidant à l'étranger qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leur droit de vote le jour du scrutin, en raison de leur présence sur le territoire national, leur procuration est établie auprès des services consulaires, selon la même source.

S'agissant des membres de l'Armée nationale populaire (ANP), de la Sûreté nationale, de la Protection civile, des fonctionnaires des Douanes algériennes, ainsi que des services pénitentiaires, tenus de rester sur leurs lieux de travail le jour du scrutin, la procuration est établie devant le commandant de l'unité ou le directeur de l'établissement.

Le formulaire de procuration de vote peut être retiré auprès du siège du coordinateur de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) ou auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes à l'étranger, conclut le communiqué.