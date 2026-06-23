Afrique: Mondial 2026 - Au-delà de la déception, l'heure des réformes

opinion

Le faible rendement de notre équipe nationale lors de la Coupe du monde 2026 a suscité de nombreuses réactions. Certains ont tenté d'en faire un drame national, allant jusqu'à présenter cette contre-performance comme le symbole d'un échec généralisé. Cette lecture excessive des événements ne résiste pourtant pas à une analyse objective.

Il est regrettable de constater que certaines voix, souvent animées par des considérations politiques plus que sportives, n'hésitent pas à exploiter le moindre incident, le moindre revers, voire un simple fait divers, pour porter atteinte à l'image de l'État et du pays. Cette attitude, devenue récurrente, ne contribue en rien à la recherche de solutions et dessert avant tout l'intérêt national.

Cela étant dit, il ne s'agit pas non plus de minimiser les insuffisances révélées par cette participation au Mondial. Bien au contraire. Cette contre-performance doit être analysée avec lucidité afin d'en tirer les enseignements nécessaires. Le football tunisien a besoin d'une véritable remise en question, et la Fédération tunisienne de football apparaît aujourd'hui comme l'un des premiers chantiers à engager.

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Personne n'ignore les turbulences qu'a connues cette institution au cours des dernières années. Plusieurs responsables ayant occupé des fonctions importantes au sein de la fédération ont fait l'objet de poursuites judiciaires, certains ayant déjà été condamnés. Une telle situation ne peut être sans conséquence sur le fonctionnement de l'institution, sur sa gouvernance et sur la culture organisationnelle qui s'y est progressivement installée.

Il est donc légitime de s'interroger sur la capacité de certaines structures et de certains responsables encore en place à accompagner les profondes transformations que connaît la Tunisie. Le sport, comme toutes les autres institutions nationales, doit évoluer en harmonie avec les principes de transparence, de responsabilité et de patriotisme qui constituent aujourd'hui des exigences incontournables.

Une restructuration profonde de la Fédération tunisienne de football paraît désormais indispensable. Il ne s'agit pas seulement de changer des personnes, mais de revoir les méthodes de gestion, les mécanismes de décision et les orientations stratégiques afin de reconstruire un football national performant, moderne et répondant aux attentes des Tunisiens. Notre confiance dans les institutions de l'État demeure entière. Sous la direction du Président de la République, Kaïs Saïed, les efforts de redressement et d'assainissement se poursuivent dans de nombreux secteurs. Le sport ne saurait constituer une exception.

Oui, le bilan sportif est décevant. Oui, les résultats sont en deçà des ambitions légitimes du peuple tunisien. Mais plutôt que d'y voir uniquement une défaite, faisons-en un point de départ. Transformons cette désillusion en opportunité pour engager les réformes attendues depuis longtemps et bâtir un football tunisien plus solide, plus professionnel et plus fidèle aux aspirations nationales. Car parfois, les revers les plus douloureux sont aussi les déclencheurs des changements les plus nécessaires.