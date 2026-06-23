Tunisie: Amman - Le pays appelle à renforcer la sécurité et la stabilité dans le monde arabe

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a prononcé une allocution lors de sa participation à la réunion consultative des Ministres des Affaires Etrangères des pays arabes, tenue aujourd'hui, le 22 juin 2026, à Amman.

Il a souligné que la conjoncture régionale et internationale impose à la nation arabe de redoubler d'efforts afin de renforcer les piliers de la sécurité et de la stabilité et de consolider les valeurs de solidarité entre les États et les peuples frères. M. le Ministre a réaffirmé la position de la Tunisie appelant au respect de la souveraineté des États arabes et de l'intégrité de leurs territoires, ainsi qu'au rejet de toute mesure susceptible de porter atteinte à leur sécurité, estimant que le recours au dialogue et à la coopération demeure la seule voie pour le règlement des différends et des conflits.

Il a également indiqué que, compte tenu des mutations rapides que connaît le monde, la cause palestinienne demeure la question centrale de la nation arabe et qu'elle nécessite un règlement juste et global dans les plus brefs délais, tout en restant une condition essentielle pour la réalisation de la sécurité nationale arabe dans toutes ses composantes et pour la stabilité de la région. Enfin, il a souligné que l'ouverture de la Ligue des États Arabes aux différents cadres régionaux et internationaux doit reposer sur un dialogue et une coopération équilibrés et réguliers, fondés sur le respect mutuel, la parité, les intérêts communs et un partenariat solidaire.