Tunisie: Affaire Monjia Manaï - Le fils médecin reconnaît les faits et passe aux aveux

Nouveau rebondissement dans l'affaire du meurtre de l'avocate Monjia Manaï. Le principal accusé, qui n'est autre que le fils de la victime et exerce la profession de médecin, a reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de son audition devant la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis.

Selon les éléments présentés lors de l'audience, l'accusé a déclaré que ses relations avec sa mère étaient particulièrement conflictuelles. Il a affirmé avoir agi en raison de violences et de mauvais traitements qu'il aurait subis durant son enfance, selon ses déclarations devant le tribunal. Le prévenu a toutefois rejeté les accusations liées à une éventuelle consommation de stupéfiants ou à un mobile financier. Son frère, également poursuivi dans cette affaire, a lui aussi nié tout lien entre les faits et des différends d'ordre matériel ou la consommation de drogue.

Médecin de profession, l'accusé avait demandé, lors de l'audience, à être entendu à huis clos afin de pouvoir exposer les éléments qu'il considérait comme déterminants dans cette affaire.Par ailleurs, la chambre criminelle a décidé de soumettre l'accusé à l'expertise des commissions médicales spécialisées en médecine légale. La juridiction a également ordonné la remise en liberté de l'ex-époux de la victime et fixé la prochaine audience au 2 octobre.

Un crime qui avait profondément choqué l'opinion publique

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les faits remontent au mois d'avril 2025, lorsque l'avocate Monjia Manaï a été retrouvée morte dans des circonstances particulièrement violentes. Selon les conclusions du rapport médico-légal, la victime aurait été étranglée avant que son corps ne soit partiellement brûlé dans une tentative présumée de dissimulation des traces du crime. L'enquête a également révélé que le corps aurait été transporté depuis le domicile de la victime à Oued Ellil jusqu'au canal de la Medjerda, dans le gouvernorat de La Manouba, à bord de son propre véhicule.

Cette affaire avait suscité une vive émotion dans l'opinion publique en raison de la gravité des faits et du profil des personnes impliquées. L'affaire demeure actuellement entre les mains de la justice et plusieurs expertises complémentaires ont été ordonnées afin d'éclairer les circonstances exactes des faits.

La décision de soumettre l'accusé à des examens médico-légaux spécialisés pourrait notamment permettre aux magistrats de disposer d'éléments supplémentaires avant la reprise du procès. La prochaine audience, fixée au 2 octobre, devrait permettre à la juridiction de poursuivre l'examen du dossier et d'entendre les différents intervenants dans cette affaire qui continue de retenir l'attention de l'opinion publique.