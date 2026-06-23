Tunisie: L'hôpital Roi Salman ouvrira ses portes en 2029

L'hôpital Roi Salman de Kairouan sera prêt à accueillir les patients d'ici 2029, a annoncé le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, ce lundi 22 juin 2026, tout en confirmant le lancement des travaux de réalisation du projet.

Cette annonce a été faite lors d'une séance de dialogue tenue au Conseil national des régions et des districts, au cours de laquelle le ministre a présenté l'état d'avancement et la programmation de plusieurs projets sanitaires dans différentes régions du pays. Dans ce cadre, Mustapha Ferjani a indiqué que le centre de traitement par oxygénothérapie hyperbare de l'hôpital universitaire Sahloul à Sousse entrera en service à la fin du mois de juillet prochain. Il a précisé qu'il s'agira du premier centre civil de ce type en Tunisie.

Le ministre a également annoncé que les travaux de construction d'un centre de traitement des cancers dans le gouvernorat de Gabès débuteront au mois d'août prochain, dans le cadre du renforcement de l'offre de soins spécialisés dans les régions. Sur le volet de la formation, il a fait savoir que 24 000 éducateurs seront formés aux gestes de premiers secours d'ici la fin de l'année 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, un nouveau dispositif numérique baptisé "Monkidh" sera lancé afin de former les citoyens aux premiers secours dans les espaces publics et les zones industrielles, a ajouté le ministre. Selon le ministère de la Santé, ces projets s'inscrivent dans une stratégie visant à moderniser les infrastructures sanitaires, renforcer les capacités de prise en charge et développer la prévention ainsi que la réactivité en matière d'urgences médicales.