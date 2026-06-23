Tunisie: Festival des clubs de chant (23-25 juin) - En route pour la grande finale

Plus de 75 clubs de chant, venus des quatre coins de la Tunisie, se sont affrontés dans une compétition amicale mais intense. Aujourd'hui, le voile se lève enfin sur les finalistes de cette première édition du Festival national des clubs de chant.

Il y a des moments où la musique dépasse le simple cadre du divertissement pour devenir le miroir d'une génération. C'est précisément ce qui s'est produit ces dernières semaines dans les coulisses des théâtres de Sousse et de Tunis. Plus de 75 clubs de chant, venus des quatre coins de la Tunisie, se sont affrontés dans une compétition amicale mais intense. Aujourd'hui, le voile se lève enfin sur les finalistes de cette première édition du Festival national des clubs de chant.

Derrière chaque club qualifié, il y a des mois de répétitions, des accords ajustés au millimètre, du stress, mais surtout une passion commune : celle de faire résonner le chant collectif et de porter haut les couleurs de leur région.

Trois jours de pure magie à la Cité de la culture

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Le grand rendez-vous est pris. Du 23 au 25 du mois courant, le prestigieux Théâtre des régions à la Cité de la culture se transformera en une arène d'émotions et de partage. Les spectateurs auront la chance de découvrir une incroyable diversité de styles, portée par une jeunesse talentueuse et déterminée.

Voici le programme de ces trois soirées qui s'annoncent déjà mémorables :

Le coup d'envoi, mardi 23 : la première soirée mettra à l'honneur des univers très variés, allant de l'énergie de Ghanni maâ el maestro à l'élégance de Saint Germain, sans oublier l'authenticité patrimoniale de l'Association des amis de Sidi Saber et la créativité de Loumy' Arts. L'entre-deux (Mercredi 24 ): place à la tradition réinventée avec le club du chant arabe et le Club El Baya, suivis par les vibrations modernes du Dimouzika Club et du projet Maroo.

Le bouquet final (jeudi 25 ) : pour clore cette compétition en beauté, nous retrouverons l'onirisme du Club Holma, la rigueur technique de Ahl El Maghna, et la promesse d'un final vibrant avec Haka Nghani.

Une aventure humaine avant tout

Au-delà des notes et des partitions, les organisateurs retiennent surtout la formidable énergie collective qui a entouré l'événement. Les coulisses des demi-finales ont été le théâtre de scènes de solidarité rares, où les clubs s'encourageaient mutuellement avant de monter sur scène.

Dans un esprit de bienveillance et de transmission, la direction du festival a annoncé que le jury ne se contenterait pas de distribuer des notes : chaque groupe, qu'il soit qualifié ou non, pourra obtenir son rapport d'évaluation détaillé ainsi que les précieux conseils artistiques des experts pour continuer à grandir. Que l'on soit amateur de mélodies classiques orientales ou de fusions contemporaines, une chose est sûre : la Cité de la culture sera le cœur battant de la musique tunisienne la semaine prochaine. Que les meilleurs gagnent, mais pour cette première édition, ce sont déjà tous les amateurs du pays qui l'emportent.