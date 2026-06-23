Afrique: Le pays perd deux nouvelles places au classement FIFA

La sélection tunisienne de football poursuit sa régression au classement mondial de la FIFA pour se retrouver 58e, selon la dernière actualisation publiée ce lundi.

Le onze national, qui perd ainsi deux places supplémentaires cette semaine, doit cette chute au dernier revers essuyé face au Japon (0-4) hier, dimanche, pour le compte de la 2e journée (gourpe F) du premier tour de la coupe du monde 2026, co-organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, jusqu'au 19 juillet prochain. Les coéquipiers d'Elyes Sekhiri avait, rappelle-t-on, lourdement chuté lors de la 1re journée devant la Suède (1-5). Lors du dernier match du premier tour, ils donneront la réplique aux Pays-Bas, vendredi à partir de minuit, à Kansas City aux Etats-Unis.

En terminant derniers du groupe F avec zéro point, les Aigles de Carthage ont perdu tout espoir de qualification pour les huitièmes de finale. Les Pays-Bas et le Japon se partagent la tête du groupe avec 4 points, devant la Suède, troisième avec 3 points. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale, accompagnés des huit meilleurs troisièmes issus des douze groupes.

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Dans le Top 10 mondial, l'Argentine a conservé la première place du classement, tandis que la France a ravi la deuxième place à l'Espagne, qui recule au troisième rang. L'Angleterre est quatrième, suivie du Brésil (5e), du Maroc (6e), des Pays-Bas (7e), de l'Allemagne (8e), du Portugal (9e) et de la Belgique (10e).