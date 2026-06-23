Cote d'Ivoire: Le Premier ministre rencontre l'opposition sur la future commission électorale

Page facebook officielle Dr Beugré Mambé
Le Président de la République, Alassane Ouattara et le nouveau premier ministre, Robert Beugré Mambé [Archive]
22 Juin 2026
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

Plus d'un mois et demi après la dissolution de la Commission électorale indépendante, le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, a présenté aux partis politiques, lundi 22 juin, l'état des réflexions concernant le nouveau système électoral qui sera proposé prochainement au Parlement, par le gouvernement.

Selon Robert Beugré Mambé, Premier ministre de Côte d'Ivoire, la nouvelle architecture électorale a été conçue par un groupe d'experts qui s'est notamment imprégné d'autres expériences de la sous-région ouest africaine.

Elle s'articulera autour de trois piliers distincts à savoir : un organe chargé exclusivement de l'organisation matérielle des élections ; un organe chargé du recensement des votes pour, précise le Premier ministre, « s'assurer de la qualité et de la sincérité des résultats » ; et un autre organe pour superviser et contrôler l'ensemble du processus électoral.

« La confiance doit être de mise à chaque étape du processus », souligne Robert Beugré Mambé devant l'ensemble du gouvernement et une bonne partie de la classe politique ivoirienne. Cette nouvelle architecture électorale sera présentée « très prochainement » à l'Assemblée nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, était absent lors de cette rencontre avec le Premier ministre. Quant aux autres formations de l'opposition, elles approuvent les principes de neutralité et de transparence qui ont guidé la réflexion de ce nouveau modèle. Georges Ezaley, membre du bureau politique au PDCI, salue « une belle initiative », avant de nuancer que « ce sont des principes qui ont été énoncés ». « On attend la réalité de ces principes », affirme ce responsable.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.