Afrique: Coupe du Monde 2026 - Le Sénégal battu par la Norvège et dos au mur avant l'Irak

Le Sénégal a concédé une deuxième défaite consécutive dans cette Coupe du Monde 2026 en s'inclinant face à la Norvège (3-2), lundi 22 juin, au Stade de New York New Jersey. Malgré une réaction d’orgueil en seconde période, les Lions de la Teranga n’ont pas réussi à éviter un revers qui compromet sérieusement leurs chances de qualification pour les seizièmes de finale.

Déjà battus par la France lors de leur entrée en lice, les hommes de Pape Thiaw abordaient cette rencontre avec l’obligation de réagir. Mais face à une équipe norvégienne en pleine confiance après son succès contre l’Irak (4-1), les Sénégalais ont rapidement été mis sous pression.

Dès les premières minutes, les Scandinaves ont multiplié les offensives, obligeant Édouard Mendy à plusieurs interventions décisives. Longtemps dominateurs, les Norvégiens ont finalement trouvé l’ouverture juste avant la pause grâce à Marcus Holmgren Pedersen, opportuniste après un mauvais renvoi de Kalidou Koulibaly (43e).

Le Sénégal a ensuite frôlé la correctionnelle dans le temps additionnel de la première période lorsque Erling Haaland, après avoir récupéré le ballon dans les pieds du gardien sénégalais, a trouvé le poteau.

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Au retour des vestiaires, la Norvège a accentué son avantage. Bien servi par Martin Ødegaard au terme d’une contre-attaque parfaitement menée, Haaland a inscrit le deuxième but de son équipe (48e). Le Sénégal a toutefois réagi rapidement. Sur une action initiée par Idrissa Gana Gueye et relayée par Sadio Mané, Ismaïla Sarr a réduit l’écart et relancé les siens (53e).

Cet espoir a cependant été de courte durée. Dix minutes plus tard, Haaland s’est offert un doublé en concluant une nouvelle offensive norvégienne pour porter le score à 3-1 (58e). Avec désormais quatre réalisations dans le tournoi, l’attaquant norvégien confirme son statut de l’un des hommes forts de cette Coupe du Monde.

Malgré ce nouveau coup dur, les Lions de la Teranga n’ont pas renoncé. Dans les arrêts de jeu, Ismaïla Sarr a inscrit son deuxième but de la soirée sur un service de Nicolas Jackson, ramenant le score à 3-2 (90e+3). Une réduction de l’écart finalement insuffisante pour éviter la défaite.

Avec zéro point au compteur après deux journées, le Sénégal se retrouve dans une situation délicate dans le Groupe I. Les Lions devront impérativement s’imposer face à l’Irak lors de leur dernière rencontre de groupe, prévue le 26 juin à Toronto, pour conserver un espoir de qualification.

Au-delà d’un succès obligatoire, les Sénégalais devront également surveiller les résultats de leurs concurrents directs afin de pouvoir prétendre à une place parmi les équipes qualifiées pour les seizièmes de finale. Une mission difficile mais encore à leur portée dans un groupe où plusieurs scénarios restent possibles.

De son côté, la Norvège poursuit son parcours sans faute avec deux victoires en deux matches. Déjà qualifiés pour le tour suivant, les hommes de Ståle Solbakken disputeront la première place du groupe face à la France lors de la troisième journée.