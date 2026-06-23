Sénégal: Fraude sur l'électricité - Plus de 180 millions FCFA récupérés à Kaolack en 2025

La fraude sur l'électricité continue de peser lourdement sur les finances de la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec). Dans la région de Kaolack, les opérations de contrôle menées depuis le début de l'année 2025 ont permis de récupérer plus de 180 millions de francs CFA.

L'information a été révélée ce lundi lors d'un atelier de sensibilisation organisé par la Délégation régionale Centre-Est (DRCE) de la Senelec à l'intention des médias locaux. Cette rencontre, tenue à l'approche de l'hivernage, visait également à attirer l'attention des populations sur les risques liés aux installations électriques en période de fortes pluies. Selon Makhtar Diop, chef de l'agence principale Senelec de Kaolack, la fraude demeure un phénomène préoccupant. « Des fraudes sont constatées un peu partout. Nous avons mis en place des équipes chargées de leur détection et les auteurs devront répondre de leurs actes « , a-t-il déclaré.

À l'échelle nationale, ces pratiques occasionneraient chaque année des pertes estimées à plus de 80 milliards de francs CFA. Face à cette situation, la Senelec entend renforcer ses actions de prévention et de sensibilisation. Les radios communautaires seront davantage mises à contribution et des supports en langues nationales seront diffusés afin de mieux toucher les populations.

La rencontre a aussi permis de présenter les avancées enregistrées dans le secteur. Les responsables de la DRCE ont indiqué que 12 683 localités ont déjà été électrifiées à travers le pays, tandis que 6 571 autres sont en cours d'électrification. En 2025, le réseau a également enregistré l'arrivée de 156 000 nouveaux clients.

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La Senelec réaffirme ainsi son ambition de parvenir à l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029. Par ailleurs, des conseils ont été donnés aux usagers sur une meilleure utilisation des compteurs Woyofal afin de mieux maîtriser leur consommation énergétique.