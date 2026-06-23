Sénégal: Le pays se rapproche d'un programme avec le FMI

Une mission du Fonds monétaire international (FMI), conduite par Mme Mercedes Vera Martin, cheffe de mission pour le Sénégal, a séjourné à Dakar du 15 au 19 juin afin d'évaluer l'évolution de la situation macroéconomique du pays et d'échanger avec les autorités sur les défis à venir.

Au terme de la visite, le FMI a salué l'engagement des autorités sénégalaises dans la mise en œuvre de réformes destinées à corriger les insuffisances révélées par les erreurs de déclaration de données publiques. L'institution a notamment apprécié les efforts visant à renforcer la gestion des finances publiques, la gouvernance budgétaire et la transparence, ainsi que les réformes institutionnelles engagées pour unifier les fonctions de gestion de la dette publique.

« L'économie sénégalaise a démontré une certaine résilience malgré un contexte international difficile. La croissance du PIB réel a atteint 6,7 % en 2025, soutenue principalement par le développement du secteur des hydrocarbures. Dans le même temps, le déficit du compte courant s'est réduit de manière significative grâce à l'augmentation des exportations pétrolières et à la baisse des importations », ajoute le communiqué.

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Le FMI note également une amélioration de la situation budgétaire. Le déficit global est passé de 13,4 % du PIB en 2024 à 6,4 % en 2025, sous l'effet d'une rationalisation des dépenses publiques. Toutefois, le FMI estime que les vulnérabilités budgétaires et les risques liés à l'endettement demeurent élevés. Les discussions entre les deux parties ont porté sur les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur l'économie sénégalaise, les besoins de financement de l'État pour le reste de l'année, ainsi que les réformes susceptibles de soutenir la croissance économique, de renforcer les mécanismes de protection sociale et d'améliorer la gouvernance publique.

De leur côté, ajoute la source, les autorités sénégalaises ont réaffirmé leur volonté de conclure un nouveau programme avec le FMI. « Les échanges se poursuivront autour des priorités de réformes, notamment la consolidation budgétaire, la réduction des vulnérabilités liées à la dette, l'amélioration de la gouvernance publique et la promotion d'une croissance inclusive et durable », indique le document. Le FMI a enfin réitéré sa disponibilité à accompagner le Sénégal dans ses efforts de redressement économique et de renforcement de la stabilité macroéconomique.