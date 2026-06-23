Sénégal: Baccalauréat technique - 134 admis au premier tour à Kolda

22 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Kandé

Les résultats du premier tour du baccalauréat technique sont connus. À Kolda, sur les 268 candidats en lice, 134 candidats ont décroché leur sésame, avec 20 mentions assez bien. 109 sont admissibles et 22 sont ajournés.

Démarré lundi, le baccalauréat technique 2026 a livré les résultats du premier tour ce lundi 22 juin. A Kolda, les candidats ont, dès les premières heures de la matinée, pris d'assaut le Lycée d'enseignement technique et professionnel (Letp) qui concentre l'essentiel des effectifs de la région. Papier en main et lisant à intelligible voix, le président du jury unique (numéro 1645), Moulaye Diagne, a donné les noms et numéros des nouveaux bacheliers. Sur les 268 candidats en lice, 134 candidats ont décroché leur sésame, avec 20 mentions assez bien. Soit 50% de taux de réussite. 109 sont admissibles et 22 sont ajournés.

Pour cette session, la particularité de cette cohorte réside dans sa forte composition féminine, avec 166 filles (soit près de 62 % des inscrits) contre 102 garçons. Réparti dans 11 salles de classe accueillant chacune 25 candidats, l'examen a été encadré par trois surveillants par salle.

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