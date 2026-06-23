Sénégal: Assemblée nationale - El Malick Ndiaye et Ismaïla Diallo respectivement Premier et Troisième Vice-Président

22 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)

L'Assemblée nationale a procédé, ce lundi 22 juin 2026, à l'élection du Premier Vice-Président et du Troisième Vice-Président de l'institution.

Ce renouvellement intervient à la suite des démissions de Messieurs Ismaïla Diallo et Cheikh Thioro Mbacké, qui occupaient respectivement ces fonctions au sein du Bureau. Au terme du scrutin, Monsieur El Malick Ndiaye, ancien Président de l'Assemblée nationale, a été élu Premier Vice-Président de l'institution. Monsieur Ismaïla Diallo a été élu Troisième Vice-Président.

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