Sénégal: Kawsara Fall - Des consultations gratuites pour sensibiliser les femmes au cancer du col de l'utérus

Le village de Kawsara Fall, dans la commune de Mbadakhoune, a accueilli ce samedi une importante journée de consultations médicales gratuites, placée sous le signe de la prévention et de la sensibilisation au cancer du col de l'utérus.

Cette initiative, portée par Sidy Bouya Ndiaye à travers le Mouvement patriotique pour l'émergence et la citoyenneté (MPEC), constitue la deuxième étape d'une série d'actions sanitaires après celle organisée à Makka Kahone. L'école primaire du village a servi de cadre à cette activité, qui a mobilisé une vingtaine de médecins et spécialistes venus offrir des consultations gratuites aux populations.

Les bénéficiaires ont pu accéder à des services de médecine générale, de gynécologie, de pédiatrie ainsi qu'à une prise en charge destinée aux personnes âgées. Des séances de dépistage du cancer du col de l'utérus et de l'hépatite B ont également été proposées.

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Selon Sidy Bouya Ndiaye, l'objectif est de rapprocher les soins des populations tout en renforçant la prévention contre certaines maladies dont la prévalence demeure préoccupante dans la région de Kaolack. En plus des consultations, des médicaments et des serviettes hygiéniques ont été distribués aux bénéficiaires. Présent sur les lieux, le professeur Serigne Moussa Badiane a salué une initiative à forte portée sociale. Il a souligné que les personnes dépistées pourront être orientées vers les structures sanitaires appropriées pour une prise en charge adéquate.