Afrique: Coupe du monde 2026 - La météo menace Norvège-Sénégal

Le match entre la Norvège et le Sénégal, prévu dans la nuit de lundi à mardi au New York/New Jersey Stadium, pourrait être perturbé par des conditions météorologiques défavorables. Les services météorologiques américains annoncent de fortes pluies, des risques d'inondations soudaines et des rafales de vent dans la région de New York et du New Jersey.

La principale inquiétude concerne toutefois la foudre. Conformément au protocole de la FIFA, toute activité électrique à proximité du stade pourrait entraîner une interruption temporaire ou un report du coup d'envoi. Les organisateurs suivent de près l'évolution de la situation et invitent les supporters à anticiper d'éventuelles perturbations dans leurs déplacements. À quelques heures de cette rencontre décisive du groupe I, les Lions du Sénégal et les Norvégiens restent donc suspendus aux caprices de la météo, alors que la FIFA maintient, pour l'instant, la tenue du match à l'horaire prévu.