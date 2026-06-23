Afrique: Gris Bordeaux sur le match des Lions - « Que les changements soient effectués à temps »

« Ce match ne sera pas facile pour le Sénégal. Le Sénégal a toujours fait la différence en misant sur son collectif. Pour battre la Norvège, il faut mettre les hommes qu'il faut aux postes qu'il faut. Contre la France, certains joueurs n'étaient pas à la plénitude de leurs capacités physiques.

Les Lions avaient réussi à gérer comme il le fallait au départ, mais ils n'ont pas pu maintenir le même rythme jusqu'à la fin. L'intensité était trop élevée et ils n'ont pas su tenir. Certains de nos joueurs ont fini par céder à cause de défaillances physiques et le sélectionneur n'a pas effectué les changements à temps.

Contre la Norvège, il faudra être très réalistes. J'admire Ismaïla Sarr, mais il manque parfois de personnalité lors des grands rendez-vous. Souvent, il déçoit lorsqu'on l'attend beaucoup. Il faut qu'il soit renforcé psychologiquement pour être fort dans des moments majeurs comme ce match contre la Norvège. Il est très apte physiquement, mais il devra montrer davantage lors de cette rencontre de mardi et prendre les choses en main.

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Nous encourageons nos Lions et souhaitons qu'ils soient prêts à tout pour battre la Norvège. Des joueurs comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Guèye, vu leur âge, ne devraient pas jouer les 90 minutes. Nous attendons que les changements soient effectués à temps. Des joueurs comme Ibrahim Mbaye et Iliman Ndiaye devront être utilisés ».