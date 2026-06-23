Afrique: Amara Traoré, ancien sélectionneur des Lions - « Battre la Norvège et jouer une finale contre l'Irak»

Amara Traoré, coach de l'équipe nationale du Sénégal entre 2009 et 2012, est témoin du dernier face à face entre le Sénégal et la Norvège en 2006. 20 ans après, les deux équipes s'affrontent dans un duel qui devrait être décisif pour la qualification au prochain tour du Mondial 2026. Face à une équipe de Norvège qui s'est beaucoup améliorée, Amara Traoré estime que les Lions devront tout faire pour s'imposer et être dans les meilleures dispositions avant de croiser l'Irak.

Le mardi 23 juin, le Sénégal jouera une rencontre cruciale face à la Norvège. Après leur défaite inaugurale face à la France (3-1), les Lions doivent se racheter face à la bande à Erling Haaland. Pour assister à un duel entre le Sénégal et la Norvège, il faut remonter à 20 ans. Le 1er mars 2006, lors d'une rencontre amicale tenue à Dakar, au stade Léopold Sédar Senghor, les deux équipes s'étaient livrées à un duel intéressant. Le Sénégal s'était imposé sur le score de 2 à 1.

En fin de contrat, le duo Abdoulaye Sarr-Amara Traoré, qui avait guidé les Lions en demi-finale de la Can 2006 en Égypte, avait accepté d'être sur le banc de touche. Deux décennies plus tard, Amara Traoré garde de brefs souvenirs de cette rencontre. Selon lui, beaucoup de choses ont changé avec les deux équipes. La Norvège, absente au Mondial depuis l'édition de 1998 en France, effectue son grand retour avec une nouvelle génération dorée, tandis que l'équipe du Sénégal, double championne d'Afrique, se montre aussi très ambitieuse avec des joueurs de dimension mondiale comme Sadio Mané...

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Pour Amara Traoré, la Norvège a beaucoup évolué. « Entre-temps, c'est une équipe qui a beaucoup changé, qui joue sur la puissance avec beaucoup de duels. Ils ont maintenant des joueurs plus physiques en taille, à l'image de Haaland. Ils ont aussi plus de stars. Le football norvégien gagne actuellement beaucoup de places en Europe. Espérons qu'on les écrasera encore 2-1 (rires) », a déclaré l'ancien attaquant sénégalais qui a disputé le Mondial 2002 en Corée du Sud et au Japon. « Il faudra avoir un résultat très positif contre la Norvège et après jouer une finale face à l'Irak. On a notre destin en main », renchérit-il.

Manque de fraîcheur Pour sortir vainqueur de ce duel avec les « Vikings », il y a beaucoup de choses à corriger dans le jeu des Lions, notamment en défense où des carences ont été notées. Kalidou Koulibaly, qui revient de blessure, n'est pas à 100% de sa forme. C'est aussi le cas avec Krépin Diatta.

Le manque de concentration a valu l'ouverture du score de Mbappé face à la France (3-1) et le troisième but des Tricolores encore inscrit par l'attaquant du Real Madrid. « Le Sénégal est une grande équipe avec de grands défenseurs. Face à la France cette équipe a tenu des attaquants comme Dembele, Mbappé... Kalidou Koulibaly lui-même l'a dit, il manquait de la fraîcheur. Mbaye, la satisfaction Maintenant, s'ils n'en peuvent plus, il faut faire les changements.

Il faut de la complicité et de la proactivité entre le banc et les joueurs. Et comme le dit Pape Thiaw, il a 26 joueurs. Ces matches-là si tu joues jusqu'à la limite..., il faut aider l'entraîneur qui est sur le banc et ne peut pas tout voir », a-t-il expliqué. Et d'ajouter : « Il est dans d'autres calculs, dans d'autres changements alors que toi tu es cramé. Il faut cette complicité car à la fin c'est le Sénégal qui gagne hein ».

Pour Amara Traoré, ce n'est pas une raison pour clouer au pilori des joueurs comme Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Guèye dont la performance a été critiquée. Le technicien sénégalais estime que le match face à la France leur permettra d'être meilleurs pour la suite du tournoi. « Ils n'auront pas les mêmes comportements lors des matches à venir. Personne ne discute du talent de Kalidou Koulibaly et de son apport dans l'équipe. C'est la même chose pour Idrissa Gana Guèye. On parle de la fraîcheur physique.

Le match contre la France a montré qu'ils ont tenu plus d'une mi-temps. Après, c'est qu'il devait y avoir plus de complicité avec le banc pour voir s'ils peuvent continuer ou pas », a-t-il précisé. Ibrahim Mbaye, entré en jeu en seconde période, a été l'une des rares satisfactions sénégalaises du match perdu face à la France.

Si beaucoup d'observateurs réclament sa titularisation pour les prochains matches, Amara Traoré se montre prudent. « Je ne suis pas dans l'équipe ou dans le staff. Mais, des fois, une composition d'équipe obéit à des principes. Le staff a mis en place une équipe pour avoir un bloc compact avec des joueurs capables de défendre, de faire mal. L'équipe n'a pas encore débuté un match avec Ibrahim Mbaye. Si le staff le met comme joker, peut-être qu'il a ses raisons. Le staff est mieux placé pour dire s'il doit débuter ou non », a-t-il fait savoir.