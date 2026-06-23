Sénégal: Pape Sarr, ancien international sénégalais - « Aborder ce match avec concertation et sérénité »

Présent, samedi dernier, à la deuxième séance d'entraînement des Lions sur la pelouse du campus de l'université Rutgers, de New Brunswick, l'ancien international sénégalais, Pape Sarr, croit aux chances de l'équipe nationale du Sénégal de battre la Norvège.

Le père du défenseur sénégalais Mamadou Sarr a insisté sur la nécessité d'aborder ce rendez-vous avec « beaucoup de sérénité et de concentration ». Il s'est également montré confiant quant à la capacité du staff technique à préparer l'équipe dans les meilleures conditions. L'ancien milieu de terrain est revenu sur la défaite concédée par le Sénégal face à la France (3-1), lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026 « Etats-Unis-Canada-Mexique ».

« En première mi-temps, je trouve qu'on a fait un bon match. C'est dommage, en deuxième période qu'on se soit laissé aller. Mais c'est le football. Maintenant, il faut tout oublier et penser au prochain match », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la presse. Quart de finaliste de la Coupe du monde 2002 au Japon et en Corée du Sud, Pape Sarr a également évoqué ses relations avec le sélectionneur Pape Bouna Thiaw, avec lequel il partage les souvenirs de la génération sénégalaise de 2002.

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Selon lui, leurs échanges portent davantage sur des discussions fraternelles que sur les aspects tactiques. « De temps en temps, on s'appelle, on se taquine un peu. Mais on ne parle pas souvent de tactique, parce que ça, c'est son domaine. Je lui laisse ça. En tant que grand frère, on discute beaucoup », a confié l'ancien international, finaliste de la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2002 au Mali.