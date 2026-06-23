Gabon: Dr Marie-Reine Fabry reçue en audience par Fabrice Augan Ntchango

Ce lundi 22 juin 2026, le Secrétaire Permanent du Conseil National Climat, M. Fabrice Augan Ntchango, a reçu en audience une délégation du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) Gabon, conduite par sa Représentante Résidente, Dr Marie-Reine Fabry

Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de collaboration visant à renforcer l'intégration des enjeux climatiques dans les politiques en faveur de la jeunesse.

Les échanges ont permis de rappeler que la jeunesse gabonaise, qui représente plus de 60 % de la population, est à la fois particulièrement exposée aux effets du changement climatique et porteuse de solutions innovantes.

À ce titre, le Secrétaire Permanent a souligné la nécessité de faire des jeunes de véritables acteurs de la résilience climatique, notamment à travers l'éducation environnementale, l'accès aux opportunités et une participation accrue à la gouvernance climatique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'UNICEF a, pour sa part, plaidé pour une implication renforcée des jeunes et des enfants dans la réflexion, l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques climatiques.

Les discussions ont également porté sur les recommandations issues de la participation des jeunes à la COP30 à Belém, ainsi que sur la nécessité de porter auprès des plus hautes autorités la Déclaration des jeunes soutenue par l'UNICEF et signée par le Gabon.

Cette audience a permis de réaffirmer une ambition commune : faire de la jeunesse et des enfants des leviers stratégiques de l'action climatique au Gabon.