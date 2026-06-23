Ile Maurice: Et si la nature avait des droits ? Ce que la réforme constitutionnelle pourrait changer au pays

analyse

Les réformes constitutionnelles sont rares. Elles le sont encore davantage lorsqu'elles invitent une société à repenser sa relation avec le monde qui l'entoure.

C'est pourtant le débat qui s'ouvre aujourd'hui à Maurice avec le projet d'intégrer les droits de la nature dans la Constitution. Derrière une formule qui peut sembler abstraite se cache une question fondamentale : le droit est-il encore adapté aux défis environnementaux du XXIe siècle ?

Au cours des dernières années, j'ai étudié le droit de l'environnement et la justice climatique, avec une attention particulière accordée aux petits États insulaires de l'océan Indien, notamment Maurice. J'ai constaté que depuis plusieurs décennies, Maurice s'est dotée de nombreuses lois destinées à protéger l'environnement (parmi lesquelles l'Environment Protection Act 2024).

Pourtant, le naufrage du MV Wakashio en 2020, l'érosion côtière, la dégradation des récifs coralliens et des mangroves, la perte de biodiversité ainsi que les effets croissants du changement climatique rappellent la fragilité des écosystèmes dont dépend largement la survie et le développement du pays.

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Pour un petit État insulaire, l'environnement conditionne la sécurité alimentaire, l'économie, le tourisme et la résilience climatique. Face à ces défis, on pourrait considérer qu'il ne suffit plus de réglementer l'exploitation de la nature, mais qu'il faudrait désormais repenser son statut juridique lui-même.

Que sont exactement les droits de la nature ?

L'expression peut sembler pour le moins surprenante. Après tout, comment une rivière, un lagon ou une forêt pourraient-ils avoir des droits ? Pour comprendre cette idée, il faut revenir à une notion bien connue du droit : la personnalité juridique. Les êtres humains ne sont pas les seuls titulaires de droits.

Les sociétés commerciales, les associations ou les collectivités locales possèdent également une personnalité juridique. Grâce à cela, elles peuvent agir en justice ou conclure des contrats, bien qu'elles ne soient pas des personnes physiques.

Les défenseurs des droits de la nature proposent d'étendre cette logique à certains écosystèmes. Concrètement, une rivière, une forêt ou un récif pourraient être reconnus comme titulaires de droits, tels que le droit d'exister, de maintenir ses fonctions écologiques ou d'être restauré lorsqu'il subit des dommages.

Bien entendu, la nature ne pourrait pas se présenter elle-même devant un tribunal. Elle serait représentée par des institutions, des organismes ou des personnes chargées de défendre ses intérêts.

Cette idée n'est plus uniquement théorique. L'Équateur a inscrit les droits de la nature dans sa Constitution dès 2008. En Nouvelle-Zélande, le fleuve Whanganui bénéficie d'un statut juridique particulier. La Colombie a également reconnu certains écosystèmes comme titulaires de droits nécessitant une protection spécifique.

Pourquoi ce débat est-il important ?

Au fond, les droits de la nature traduisent une évolution de notre manière de concevoir la protection de l'environnement.

Traditionnellement, le droit protège la nature parce qu'elle est utile aux êtres humains : les récifs protègent les côtes, les forêts contribuent à la qualité de l'air et les écosystèmes soutiennent l'économie. Les droits de la nature proposent d'aller plus loin en reconnaissant que certains éléments du monde naturel possèdent également une valeur propre et méritent d'être protégés pour eux-mêmes.

Il ne s'agit pas nécessairement d'opposer l'être humain à la nature. Au contraire, l'idée est plutôt de reconnaître que le bien-être humain dépend étroitement de la santé des écosystèmes dont il fait partie. En d'autres termes, il s'agit de traduire en droit l'interdépendance entre l'homme et l'environnement.

Que changerait concrètement une telle réforme ?

La première conséquence concernerait l'État. La protection de l'environnement pourrait devenir une véritable obligation constitutionnelle. Cette évolution est déjà observable dans plusieurs pays. Plus récemment, la Cour constitutionnelle des Seychelles a rappelé l'importance des obligations environnementales de l'État dans l'affaire Wootland Holdings Ltd. Les pouvoirs publics ne seraient donc plus seulement chargés de réglementer certaines activités polluantes, mais également de prévenir les atteintes aux écosystèmes et de favoriser leur restauration lorsque cela est nécessaire.

Les considérations environnementales pourraient alors être davantage intégrées dans les politiques d'aménagement du territoire, d'énergie, de transport ou de développement économique. Les entreprises seraient également concernées.

La reconnaissance des droits de la nature ne signifierait pas l'arrêt du développement économique. En revanche, elle pourrait renforcer les exigences applicables aux projets ayant des impacts significatifs sur l'environnement. Les études d'impact environnemental, les mesures de prévention des risques et les obligations de restauration écologique pourraient prendre une importance accrue.

Enfin, les citoyens et les organisations de la société civile pourraient voir leur rôle renforcé, d'une part par la possibilité d'accéder plus facilement au prétoire pour défendre l'environnement, et d'autre part par un meilleur accès à l'information et à la participation en matière d'environnement.

Ainsi, l'accès à la justice environnementale pourrait être facilité lorsque des écosystèmes sont menacés. Maurice a déjà connu récemment une évolution juridique sur ce point avec la jurisprudence Eco Sud du Privy Council, qui a contribué à élargir la reconnaissance de l'intérêt à agir des associations de protection de l'environnement.

Les citoyens pourraient également bénéficier de droits renforcés en matière d'information et de participation aux décisions ayant des conséquences importantes sur l'environnement.

Les défis à relever

Toute réforme ambitieuse soulève toutefois des questions complexes. La première concerne la représentation de la nature : qui parlera en son nom ? L'État, les collectivités locales, les ONG, des organismes indépendants ou une combinaison de ces acteurs ?

La deuxième porte sur l'articulation entre les droits de la nature et d'autres principes juridiques fondamentaux (notamment le droit de propriété) et les impératifs de développement économique.

Enfin, il faudra éviter qu'une éventuelle réforme demeure purement symbolique. En matière environnementale, le défi n'est souvent pas l'absence de règles mais leur application effective. Le renforcement des institutions, des mécanismes de contrôle et des moyens consacrés à la protection de l'environnement sera donc essentiel.

Comme dans de nombreux pays, les tribunaux joueront également un rôle important. Ils seront amenés à interpréter les nouveaux principes constitutionnels et à rechercher un équilibre entre protection de l'environnement, droits individuels et développement économique.

Un débat sur l'avenir de Maurice

La reconnaissance des droits de la nature ne constitue pas seulement une réforme environnementale. Elle invite à réfléchir à la place que la société mauricienne souhaite accorder à son patrimoine naturel dans les décennies à venir.

Que l'on adhère ou non à cette approche, une chose est certaine : le débat dépasse largement le cadre du droit de l'environnement. Il concerne la manière dont Maurice entend concilier développement, résilience climatique et protection des écosystèmes dont dépend son avenir.

Aurélie Mendoza Spinola, Droit public - Droit de l'environnement, Middlesex University