Sénégal: Diffusion de documents confidentiels - La CDC saisit la justice

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) du Sénégal a annoncé l'ouverture de poursuites judiciaires à la suite de la diffusion non autorisée de documents administratifs internes à caractère confidentiel sur les réseaux sociaux. L'institution considère cette divulgation comme une atteinte grave à ses obligations de confidentialité et à l'intégrité de son fonctionnement.

Dans un communiqué publié ce 22 juin 2026, la Direction générale de la CDC Sénégal indique avoir constaté la publication délibérée de plusieurs documents administratifs internes sans autorisation préalable. Selon l'établissement public, ces actes constituent une violation caractérisée du secret professionnel ainsi que des dispositions légales et réglementaires encadrant la protection des informations sensibles.

Face à cette situation, la CDC Sénégal affirme avoir immédiatement engagé les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes. Une plainte officielle a été déposée afin d'identifier et de poursuivre les auteurs de ces publications.

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L'institution souligne que toute atteinte à la confidentialité de ses informations, à sa réputation ou à celle de ses agents et partenaires fera systématiquement l'objet de mesures appropriées. Elle rappelle également que les personnes impliquées dans de tels agissements s'exposent à des sanctions aussi bien pénales que civiles.

Dans son communiqué, la CDC Sénégal réaffirme son engagement en faveur de la transparence, de la rigueur administrative et de la protection de l'information. L'établissement insiste sur son rôle d'institution publique de référence au service du développement du Sénégal et assure qu'il continuera à défendre, par tous les moyens légaux à sa disposition, l'intégrité de son fonctionnement ainsi que la confiance que lui accordent l'État, ses partenaires et les citoyens.

La CDC Sénégal conclut en indiquant qu'elle poursuivra avec détermination toute action nécessaire à la préservation de son patrimoine informationnel et au respect de ses obligations institutionnelles.