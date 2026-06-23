Sénégal: Coopération économique - Le pays et l'Allemagne scellent de nouveaux partenariats stratégiques

Le Sénégal et l'Allemagne ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leur coopération économique à l'occasion de la Journée germano-sénégalaise de l'économie, clôturée ce mardi sous la présidence du Chef de l'État.

Cette rencontre, qui a réuni tout au long de la journée des entreprises sénégalaises et allemandes, a débouché sur plusieurs engagements financiers et industriels destinés à soutenir la transformation économique du Sénégal.

Parmi les principales annonces figure une enveloppe de 20 millions d'euros mobilisée par la KfW, la banque allemande de développement, en faveur de la transition verte des petites et moyennes entreprises sénégalaises. Cet appui vise à accompagner l'adoption de pratiques plus durables et à renforcer la compétitivité du tissu entrepreneurial local.

Dans le secteur de la santé, un projet de production locale de matériel de dialyse a également été annoncé en partenariat avec le groupe allemand B. Braun. Cette initiative devrait favoriser le transfert de technologie, renforcer les capacités industrielles nationales et générer des emplois qualifiés.

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La coopération entre les deux pays s'étendra également à la formation professionnelle. Le constructeur Daimler Trucks prévoit ainsi de participer à la formation de jeunes Sénégalais aux métiers de l'industrie automobile. Cette démarche s'inscrit dans une dynamique plus large visant à développer une filière locale de véhicules utilitaires électriques, un secteur considéré comme stratégique dans le cadre de la transition énergétique du pays.

Autre projet d'envergure : la mise en oeuvre d'un programme de 100 millions d'euros consacré au stockage frigorifique. L'objectif est de réduire significativement les pertes après récolte dans les filières agricoles tout en créant plusieurs milliers d'emplois à travers le territoire national.

Un vaste programme d'électrification rurale

Les perspectives de coopération devraient encore se renforcer dans les prochains jours avec la signature annoncée d'un financement de 120 millions d'euros entre le groupe GAUFF et l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER). Selon les informations communiquées, ce programme permettra d'étendre l'accès à l'électricité de 300 à 750 villages, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et au développement des activités économiques locales.

Le Sénégal présente ses ambitions aux investisseurs allemands

À l'issue de la cérémonie, le Président de la République s'est rendu à l'Africa Business Hub, où il a rencontré les dirigeants de plusieurs grandes entreprises allemandes. Lors de ces échanges, il a mis en avant les opportunités offertes par la Vision Sénégal 2050, feuille de route du développement national qui prévoit la mobilisation de près de 28 milliards d'euros d'investissements sur les cinq prochaines années.

Les secteurs ciblés concernent notamment l'énergie, les infrastructures, l'agro-industrie, la santé, le numérique et l'industrie manufacturière, autant de domaines identifiés comme moteurs de croissance et de création d'emplois.

Le Chef de l'État a également insisté sur les réformes engagées pour améliorer l'environnement des affaires. Il a notamment évoqué le nouveau Code des investissements, qui garantit l'égalité de traitement entre investisseurs nationaux et étrangers ainsi que la protection contre l'expropriation. La réforme fiscale et la numérisation progressive des procédures administratives ont également été présentées comme des leviers destinés à renforcer l'attractivité du pays.

Une coopération fondée sur la complémentarité

Au-delà des montants annoncés, cette séquence économique illustre la volonté des deux pays de bâtir un partenariat durable fondé sur la complémentarité de leurs atouts. D'un côté, le Sénégal met en avant sa stabilité institutionnelle, ses réformes et son potentiel économique ; de l'autre, l'Allemagne apporte son expertise industrielle, ses technologies et ses capacités de financement.

Les différents accords et projets annoncés traduisent ainsi une ambition commune : accélérer la transformation économique du Sénégal tout en favorisant la création d'emplois, le développement industriel et l'amélioration des conditions de vie des populations.