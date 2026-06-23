Tunisie: Le pays veut conquérir le marché canadien au-delà de l'huile d'olive et des dattes

Le marché canadien représente une destination stratégique pour les exportations tunisiennes et offre des opportunités encore largement sous-exploitées. C'est ce qui ressort d'une réunion consacrée, lundi 22 juin 2026, aux perspectives des relations commerciales et économiques entre la Tunisie et le Canada, présidée par le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid.

La rencontre a réuni le président de la Chambre tuniso-canadienne de l'industrie et du commerce, des représentants des ministères et structures administratives concernés, ainsi que, par visioconférence, l'ambassadeur de Tunisie à Ottawa, des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger et plusieurs acteurs des chambres de commerce et d'industrie.

À cette occasion, Samir Abid a souligné que les exportations tunisiennes vers le Canada ne devraient plus se limiter à l'huile d'olive et aux dattes, mais s'étendre à d'autres secteurs à forte valeur ajoutée, notamment les industries agroalimentaires, les nouvelles technologies, le tourisme et l'artisanat.

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Le ministre a en outre insisté sur la nécessité d'attirer davantage d'investissements canadiens en Tunisie et de soutenir les initiatives portées par la communauté tunisienne établie au Canada, dont les actions contribuent à renforcer la visibilité de la marque tunisienne sur ce marché nord-américain.

Par ailleurs, il a rappelé que la Tunisie peut tirer profit du système canadien généralisé de préférences, qui permet à plusieurs produits tunisiens de bénéficier d'exemptions ou de réductions tarifaires. Ce dispositif constitue, selon lui, un levier important pour développer les échanges commerciaux bilatéraux et faciliter l'accès des produits et services tunisiens au marché canadien.

Les participants ont toutefois souligné que le marché canadien présente des spécificités techniques et réglementaires qui exigent une meilleure préparation des entreprises exportatrices tunisiennes. Ils ont appelé à un renforcement de la coordination entre les structures publiques d'appui, les départements ministériels et le secteur privé afin d'identifier les filières à fort potentiel et d'améliorer le positionnement des produits tunisiens.

La réunion a également permis de faire le point sur la participation tunisienne à plusieurs manifestations économiques organisées au Canada, notamment le Salon international de l'innovation alimentaire SIAL Montréal 2026 ainsi que la troisième édition des Rencontres d'affaires francophones à Québec.

Les participants ont souligné le rôle de ces événements dans la promotion des produits et services tunisiens, le développement des partenariats d'affaires et le renforcement des liens entre les opérateurs économiques des deux pays.

Une présentation consacrée au cadre juridique des relations commerciales tuniso-canadiennes, aux mécanismes de coopération institutionnelle, à l'évolution des échanges bilatéraux et aux potentialités d'exportation encore inexploitées a également été effectuée.

Au terme de la réunion, plusieurs propositions ont été formulées afin de dynamiser la coopération économique entre les deux pays. Parmi les principales recommandations figurent l'organisation d'une journée d'information destinée aux entreprises exportatrices sur les modalités d'accès au marché canadien ainsi que la tenue d'une "Semaine de la Tunisie" au Canada pour promouvoir les produits et services tunisiens.