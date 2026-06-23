Tunisie: Lancement d'une plateforme nationale pour valoriser les « eaux vertes »

Une nouvelle plateforme nationale dédiée à la collecte, à l'organisation et au partage des données relatives aux « eaux vertes » -- les eaux de pluie stockées dans les sols -- a été lancée à l'occasion d'un atelier organisé les 9 et 10 juin par l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Cette initiative vise à renforcer les stratégies d'adaptation au changement climatique et à favoriser l'intégration de cette ressource, qui représente près de 85 % des ressources hydriques disponibles, dans les politiques climatiques et sectorielles.

La plateforme permettra de centraliser, gérer et valoriser les données liées aux eaux vertes, tout en assurant le suivi des indicateurs qui leur sont associés. Elle contribuera ainsi à améliorer la circulation de l'information entre les institutions, à garantir la disponibilité de données fiables, cohérentes et facilement accessibles, et à soutenir le suivi des politiques climatiques et agricoles.

L'outil a également pour objectif de renforcer les capacités d'analyse, d'aide à la décision et de préparation des rapports nationaux relatifs au climat.

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Cette démarche constitue une première étape vers la mise en place d'un système structuré de suivi des eaux vertes, en cohérence avec les objectifs de la troisième contribution déterminée au niveau national (CDN 3.0) et avec les politiques tunisiennes d'adaptation aux changements climatiques.

La plateforme a été développée en partenariat avec la Direction générale de l'aménagement et de la conservation des terres agricoles (DGACTA), l'Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) et le Bureau de la planification et des équilibres hydrauliques du ministère de l'Agriculture. Les participants à l'atelier ont pu découvrir les fonctionnalités de ce nouvel outil et débattre des perspectives de son exploitation et de son développement futur.

L'événement a également permis de recueillir les observations et propositions des différents intervenants afin d'améliorer davantage la plateforme et d'assurer son intégration durable dans les systèmes nationaux existants.

Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet « Renforcer la résilience climatique à travers la gouvernance des ressources naturelles », financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement ainsi que par l'Union européenne en Tunisie, et mis en oeuvre par la GIZ.