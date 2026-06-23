Tunisie: Lutte contre les moustiques - Opération de démoustication de la Sebkhet Sijoumi

23 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La municipalité de Tunis a annoncé le lancement, ce mardi 23 juin 2026 au matin, d'une nouvelle opération d'épandage d'insecticides à la surface des eaux de la Sebkha Séjoumi afin d'éliminer les larves de moustiques.

Parallèlement, les services municipaux ont poursuivi les opérations de nébulisation thermique dans l'arrondissement municipal de Bab Bhar dans le cadre de la lutte contre la prolifération de cet insecte.

La municipalité rappelle qu'une précédente campagne de traitement aérien par pulvérisation d'insecticides au-dessus de la Sebkha Séjoumi et de ses berges, relevant des municipalités de Tunis et de Sidi Hsine, avait été menée du 6 au 16 avril 2026. Cette intervention visait à réduire la présence des moustiques dans cette zone humide particulièrement propice à leur reproduction.

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