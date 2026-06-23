Afrique: Mondial 2026 - Haaland s'offre un nouveau doublé et envoie la Norvège en huitièmes

Portée par un nouveau doublé d'Erling Haaland, la Norvège a décroché son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en battant le Sénégal (3-2), mardi.

Déjà auteur de deux buts lors de son précédent match, Haaland a récidivé pour guider les siens vers une deuxième victoire consécutive dans le groupe I. La Norvège compte désormais six points, à égalité avec la France, avant leur confrontation décisive vendredi pour la première place du groupe.

Les Norvégiens ont ouvert le score à la 43e minute grâce à Marcus Pedersen, qui a profité d'une erreur d'appréciation de Kalidou Koulibaly sur un ballon repoussé pour tromper le gardien sénégalais Édouard Mendy.

Après avoir trouvé le poteau avant la pause, Haaland a doublé la mise dès le début de la seconde période. Lancé en profondeur par Martin Ødegaard, l'attaquant norvégien a conclu d'une frappe puissante dans la lucarne.

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Le Sénégal a rapidement réagi par l'intermédiaire d'Ismaïla Sarr (53e), servi par une passe inspirée de Sadio Mané. Mais cinq minutes plus tard, une nouvelle hésitation défensive sénégalaise a permis à Patrick Berg de servir Haaland, dont la reprise a heurté la barre avant de franchir la ligne.

Auteur d'un second but dans le temps additionnel, Ismaïla Sarr a entretenu le suspense jusqu'au bout, sans empêcher la Norvège de préserver son avantage et de valider sa qualification pour le prochain tour.