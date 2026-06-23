Afrique du Nord: À Amman, la Tunisie réaffirme son soutien à la stabilité et à l'unité de la Libye

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a rencontré, le 22 juin 2026 à Amman, capitale du Royaume Hachémite de Jordanie, M. Taher Al-Baour, Chargé de la Gestion du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de l'État de Libye.

Les deux responsables ont examiné les moyens de renforcer et de développer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment le commerce, l'investissement et les infrastructures.

Au cours de cette rencontre, ils ont également discuté des moyens d'améliorer la prise en charge des communautés tunisienne et libyenne et de renforcer les services fournis aux citoyens tunisiens et libyens résidant dans les deux pays.

À cette occasion, M. le Ministre a réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur de la stabilité, de l'unité et de la souveraineté de la Libye. Il a également souligné l'attachement de la Tunisie à un processus de règlement politique libyo-libyen, sous l'égide des Nations Unies, répondant aux aspirations du peuple libyen frère et contribuant au renforcement de la sécurité et de la stabilité dans la région.