Tunisie: Orientation universitaire 2026 - Un guide avec 1.204 offres de formation paru aujourd'hui

Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique publie ce mardi 23 juin 2026 la version préliminaire du guide de l'orientation universitaire 2026. Cette première édition sera actualisée ultérieurement après la proclamation des résultats de la session de contrôle du baccalauréat.

Pour rappel, le ministère de l'Éducation a annoncé samedi dernier les résultats de la session principale du baccalauréat 2026 par SMS.

Le guide comprend 1.204 offres de formation, nouvelles ou renouvelées. Une attention particulière a été accordée aux spécialités porteuses offrant de meilleures perspectives d'emploi et répondant aux besoins du marché du travail aux niveaux national et international.

Il convient de rappeler que le taux de réussite à la session principale du baccalauréat 2026 s'est établi à 35,67 %. La candidate Yasmine Yaâkoubi a occupé la première place au classement national avec une moyenne de 20,01 sur 20 dans la section Mathématiques.