Tunisie: Médecine - Les choix de stage des résidents passent entièrement au numérique

Les choix de stage pour les résidents en médecine se font désormais exclusivement en ligne. Le ministère de la santé l'a précisé, lundi, dans un communiqué adressé aux médecins résidents de troisième cycle.

Tout sera effectué via la plateforme httpss://specialite.msante.tn, selon le calendrier transmis et les instructions envoyées par courrier électronique. Pas de dérogation, pas d'alternative.

Sept consignes encadrent la procédure. Respecter le jour de session indiqué dans le calendrier. Respecter l'ordre de passage mentionné dans la convocation reçue par mail.

Se connecter quinze minutes avant son tour pour suivre le déroulement des sélections par spécialité. Vérifier au préalable que l'équipement fonctionne et que la connexion internet est stable.

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Quatre autres points sont non négociables. Être prêt à choisir dès l'appel. Respecter le délai maximal imparti. Aucune session ne sera rejouée en cas de retard ou de problème technique imputable au candidat. Actualiser la page avant son passage et confirmer son choix seulement après l'avoir vérifié.

Le code couleur de la plateforme est clair : rouge pour les stages obligatoires de la spécialité, jaune pour les stages optionnels, bleu pour les stages complémentaires.

En cas de problème, les résidents en Médecine sont priés de soumettre leurs interrogations via l'adresse suivante: specialite@rns.tn