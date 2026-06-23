Afrique: Coupe du monde 2026 - Victoire de l'Algérie devant la Jordanie (2-1)

La sélection algérienne de football s'est imposée face à son homologue jordanienne sur le score de 2 à 1 (mi-temps : 0-1), mardi au Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie (États-Unis), lors de la deuxième journée du groupe J de la Coupe du monde 2026.

Les buts algériens ont été inscrits par Benbouali (69e) et Gouiri (82e), alors que Nizar Al-Rashdan avait ouvert le score pour la Jordanie à la 36e minute.

Cette victoire permet aux Verts de se relancer dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale, après la lourde défaite concédée lors de leur entrée en lice face à l'Argentine (0-3).

Dans l'autre rencontre du groupe J, disputée lundi, l'Argentine, tenante du titre, a validé son billet pour les seizièmes de finale en battant l'Autriche (2-0), grâce à un doublé de Lionel Messi (38e, 90+4). Avec ces deux réalisations, l'attaquant de l'Inter Miami devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 18 buts, dépassant l'Allemand Miroslav Klose (16).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'issue de la deuxième journée, l'Argentine occupe la tête du groupe J avec six points. L'Autriche et l'Algérie suivent avec trois points chacune, tandis que la Jordanie ferme la marche sans le moindre point.

Lors de la troisième et dernière journée, prévue le 28 juin, l'Algérie affrontera l'Autriche à l'Arrowhead Stadium de Kansas City (Missouri), tandis que l'Argentine sera opposée à la Jordanie à l'AT&T Stadium d'Arlington (Texas). Les deux rencontres débuteront à 03h00.

Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, se qualifieront pour les seizièmes de finale.