Algérie: La forte concurrence pour gagner la confiance des électeurs mise en avant par les journaux paraissant à Oran

ORAN — Les journaux paraissant mardi à Oran ont mis en lumière, dans leur couverture du déroulement de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet prochain, la forte concurrence entre les candidats des partis politiques et des listes indépendantes pour attirer les électeurs.

Sous le titre "Vitesse maximale pour convaincre les électeurs", le quotidien El Djoumhouria a souligné l'intense compétition entre les candidats des partis politiques et ceux des listes indépendantes. Le journal a indiqué que "les rues des villes et des villages à travers tout le pays se sont transformées en espaces ouverts aux activités électorales des candidats cherchant à recueillir les voix qui leur permettront d'accéder à l'Assemblée populaire nationale (APN)".

Le même quotidien s'est également penché sur les principales thématiques abordées par les candidats dans leurs discours et sorties de terrain, relevant que l'accent est mis sur les volets économique et social, ainsi que sur la jeunesse, tout en appelant les électeurs à "participer massivement" à cette échéance nationale et à choisir les "candidats les plus compétents" pour les représenter à l'APN.

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De son côté, le journal Cap DZ a poursuivi sa couverture des meetings populaires et des rencontres de proximité animés par les responsables des partis et les représentants des listes indépendantes afin de promouvoir leurs programmes électoraux et de convaincre les électeurs. Le quotidien a souligné que la campagne électorale, entrée dans sa troisième et dernière semaine, se déroule dans un climat de "concurrence" entre les candidats.

Pour sa part, le journal L'Echo d'Oran a consacré son éditorial, intitulé "La nécessaire large participation", aux messages véhiculés par les candidats lors de leurs activités de campagne. Il y a notamment mis en évidence que l'appel à une forte participation le 2 juillet constitue "l'axe principal" des interventions des différents concurrents.

Enfin, le quotidien Ouest Tribune a évoqué les meetings populaires et les rencontres de proximité organisés dans diverses régions du pays, ainsi que les préparatifs logistiques mis en place dans la wilaya d'Oran pour les élections législatives, afin d'assurer le bon déroulement du scrutin le 2 juillet prochain.