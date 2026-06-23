Algérie: Le développement local au centre des discours de la campagne électorale

CONSTANTINE — Les journaux paraissant mardi dans l'Est du pays ont mis en avant, dans leur couverture de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet prochain, la poursuite, par les partis politiques et les listes indépendantes en lice, de l'intensification de leurs activités sur le terrain, en se focalisant sur l'explication du contenu de leurs programmes électoraux et la présentation de leurs visions concernant le développement local et la consolidation des acquis réalisés.

Dans ce contexte, le journal "Kawaliss El Djadida", édité à Sétif, a souligné dans sa couverture du quatorzième jour de la campagne électorale l'accent mis par les candidats sur la présentation de leurs programmes et l'appel à une forte participation au prochain scrutin.

Le même titre s'est arrêté sur les activités de plusieurs responsables de partis politiques sous divers titres, notamment : "Les législatives, une étape majeure pour poursuivre le processus de développement et de réformes" et "Appel à se rendre massivement aux urnes pour réussir les prochaines législatives", tout en illustrant l'importance de cette échéance nationale dans le renforcement des institutions élues, la poursuite des efforts de développement et dans la prise en charge des préoccupations des citoyens.

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De son côté, le quotidien "Essarih", paraissant à Annaba, a publié un article intitulé "Les candidats unifient leur discours autour du développement et du renforcement des acquis sociaux".

Le journal y indique que la campagne électorale se poursuit dans les wilayas de l'Est du pays à un rythme soutenu, à travers l'intensification, par les candidats des listes partisanes et indépendantes, de leurs activités de proximité et de rencontres directes avec les citoyens, afin de gagner la confiance des électeurs et de les convaincre de l'importance de participer à ce scrutin, considéré comme une étape importante dans le processus de renforcement des institutions élues et d'ancrage de la pratique démocratique.

Le même journal a également mis en lumière la campagne lancée par les acteurs de la société civile pour sensibiliser à l'importance de la participation aux élections législatives.

Pour sa part, le quotidien "Annasr" a continué la couverture du déroulement de la campagne électorale, dans un article intitulé "Les candidats face à leur dernière chance de convaincre les électeurs", écrivant que la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet prochain entame sa troisième et dernière semaine dans un climat de forte mobilisation des candidats.

Ces derniers s'emploient à mettre à profit le temps restant de la campagne pour attirer les électeurs et les convaincre de l'importance d'une large participation au prochain scrutin afin d'asseoir un Parlement fort qui incarne la volonté populaire, et ce, en intensifiant le travail de proximité et les meetings populaires, tout en usant des plateformes des réseaux sociaux dans le cadre d'une campagne numérique ciblant particulièrement les jeunes.

Quant au journal "Le Quotidien de Constantine", il a mis en avant, sous le titre "Le pari de la confiance et du développement", la volonté des différentes formations politiques de sceller un "nouveau pacte de confiance" avec le citoyen.