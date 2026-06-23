Algérie: La presse du Sud du pays évoque la campagne dans ses thèmes liés au développement et à la participation au scrutin

OUARGLA — Les questions liées aux enjeux de développement socioéconomique et l'appel à une forte participation le jour du scrutin pour les législatives du 2 juillet, ont occupé, mardi, l'essentiel des titres de la presse quotidienne paraissant dans les wilayas du Sud.

Sous le titre "Les acquis économiques au coeur de la campagne électorale des candidats", le journal El-Tahrir, édité à El-Oued, a repris des passages des interventions de chefs de partis lors de cette campagne, dans lesquelles ils soulignent l'importance d'une large participation des électeurs aux législatives, une opportunité pour consolider les acquis réalisés par l'Algérie et poursuivre le processus de développement.

Le journal reproduit, à ce titre, les appels des formations politiques à une forte participation au scrutin, pour l'élection des futurs députés à l'Assemblée populaire nationale (APN) et soutenir les efforts de consolidation des acquis dans tous les domaines.

Le Journal El-Djadid (El-Oued) s'est intéressé, pour sa part, à la compétition entre les listes de candidats, avec l'amorce de la dernière ligne droite de la campagne électorale, consacrant également un espace au communiqué de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), relatif aux modalités de vote.

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Pour sa part, Kaid-News (El-Oued) a repris les propos de responsables de partis politiques appelant à une large participation le jour du scrutin.

Depuis la wilaya d'Illizi, le quotidien El-Djanoub El-Kebir consacre, quant à lui, un large espace à la couverture de la campagne électorale et aux activités des candidats à travers plusieurs wilayas du pays.

En plus de l'appel à une forte participation au scrutin, le journal évoque plusieurs thèmes liés notamment au renforcement de la dynamique de développement, les réformes, le soutien à l'économie nationale, la promotion des jeunes et le développement des zones steppiques.

Par ailleurs, le quotidien Tassili, édité à Djanet, s'est intéressé aux visions relatives au développement, exposées par les formations politiques en course à la prochaine élection, dans lesquelles figurent le renforcement de la souveraineté économique et numérique, la promotion des jeunes et leur implication au processus de développement, ainsi que l'appel au choix des personnes les plus aptes à répondre aux attentes des citoyens.