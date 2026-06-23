Algérie: La campagne électorale entre dans sa phase décisive

ALGER — La presse nationale a évoqué mardi l'entrée de la campagne électorale pour les législatives du 2 juillet dans sa phase décisive, avec une intensification des activités de terrain des candidats, qui focalisent leurs discours sur les préoccupations des citoyens pour gagner leur confiance.

Dans ce sillage, le quotidien "Akhbar Elsabah" souligne que la campagne entame sa dernière ligne droite, appelant à une participation massive pour consolider les acquis économiques et choisir des représentants aptes à défendre les préoccupations des citoyens au sein de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Le journal El Moudjahid souligne qu'à l'approche de l'échéance, la dynamique globale s'intensifie de manière significative. Il rapporte ainsi que "dans cette dernière ligne droite, la campagne électorale prend un rythme plus soutenu", chaque liste s'employant à renforcer sa présence avant l'entrée en vigueur du silence électoral.

Horizons va dans le même sens et relève, pour sa part, une "présence plus marquée" des femmes dans cette phase décisive, notant que "la gent féminine affirme sa présence avec détermination" et que "les candidates multiplient les sorties sur le terrain", une dynamique qui "redessine les contours de la compétition électorale".

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L'Expression, quant à lui, titre sur le "forcing" des partis, observant que "les formations politiques tentent de maintenir la mobilisation jusqu'à la clôture officielle" de la campagne électorale et que "les principaux chefs de partis multiplient les déplacements et enchaînent souvent deux à trois meetings par jour".

L'Echo d'Algérie constate, quant à lui, que "les permanences électorales misent sur la proximité avec les citoyens" pour "renforcer le contact direct", de même que le quotidien La Sentinelle qui observe aussi qu'"avant la dernière ligne droite, les partis montent en cadence".

Pour sa part, le journal "Echaâb" met en avant la diversité des visions pour l'édification d'un "Parlement de compétences", relevant une présence accrue des candidats sur le terrain à travers des rencontres directes avec les citoyens.

El Khabar revient sur la "bataille de la confiance" qui s'intensifie à travers les différentes wilayas, précisant que les rassemblements populaires sont devenus des outils essentiels pour cerner les priorités socio-économiques de la prochaine étape.

S'agissant de la communication digitale, le journal El Hiwar s'interroge sur la capacité des candidats à convertir l'interaction sur les réseaux sociaux en voix réelles dans les urnes, malgré l'efficacité reconnue de ce mode de marketing politique.

Par ailleurs, le journal Africa News a traité de l'importance des permanences électorales, devenues des espaces de dialogue quotidien autour des questions liées au développement local et à l'amélioration du cadre de vie.

Enfin, le quotidien Scoop News a mis en lumière la présence grandissante des jeunes dans la vie politique, estimant que les réformes institutionnelles ont largement favorisé leur implication et renforcé leur représentativité au sein des assemblées élues.