Afrique: L'Algérie renverse la Jordanie (2-1) et se relance dans la course à la qualification

La sélection algérienne de football a signé une précieuse victoire face à son homologue jordanienne sur le score de 2 à 1 (mi-temps : 0-1), mardi au Levi's Stadium de Santa Clara, près de San Francisco (Californie/Etats-Unis), pour le compte de la deuxième journée du groupe J de la Coupe du monde 2026, relançant ainsi ses chances de qualification aux seizièmes de finale.

Après la défaite concédée lors de la première journée face à l'Argentine (0-3), l'équipe nationale a puisé dans ses ressources pour renverser une situation compromise face à une formation jordanienne accrocheuse, qui a longtemps cru tenir son premier succès dans un Mondial.

Les hommes de Vladimir Petkovic ont pourtant entamé la rencontre avec prudence, tandis que les Jordaniens se procuraient la première occasion dès la 4e minute sur une tête de Nizar Al-Rashdan, non cadrée, à la réception d'un coup franc de Mousa Al-Tamari.

La réaction algérienne ne tardait pas. Servi par Farès Chaïbi dans la surface, Amine Gouiri voyait sa tentative passer à côté (7e), avant que Riyad Mahrez ne manque une première opportunité intéressante après un bon appel en profondeur (20e).

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Malgré une possession de balle favorable, les "Verts" peinaient à imposer leur rythme face à un adversaire bien organisé. Les Jordaniens se montraient même les plus dangereux, notamment par Al-Tamari, dont la frappe lointaine était captée sans difficulté par Luca Zidane (15e).

Mahrez se procurait ensuite la plus nette occasion algérienne de la première période, mais butait sur l'excellente sortie du gardien Yazeed Abu Laila (34e). Une minute plus tard, les Algériens réclamaient un penalty après une chute d'Aït-Nouri dans la surface, sans convaincre l'arbitre slovène Slavko Vincic.

Dans la foulée, la Jordanie ouvrait le score sur sa meilleure action collective. Profitant d'une relance ratée de Zerrouki, Abu Taha combinait avec Al-Tamari avant d'adresser un centre repris au second poteau par Nizar Al-Rashdan, qui trompait Zidane d'un tir croisé à ras de terre (36e, 1-0).

Au retour des vestiaires, Petkovic procédait à un double changement avec les entrées de Bentaleb et Benbouali à la place de Zerrouki et Boudaoui. Un choix qui allait s'avérer déterminant.

Plus entreprenants, les "Verts" accentuaient leur pression. Maza se distinguait à plusieurs reprises, obligeant Abu Laila à une belle parade sur une frappe puissante (55e), avant de manquer le cadre alors qu'il s'était créé une excellente situation (61e).

La Jordanie résistait tant bien que mal, mais subissait de plus en plus les offensives algériennes. Benbouali se signalait d'abord d'une tête trop peu appuyée sur un centre de Bentaleb (65e), avant de remettre les deux équipes à égalité quatre minutes plus tard.

Sur un corner parfaitement exécuté par Mahrez, l'attaquant algérien plaçait une tête croisée imparable dans le petit filet jordanien (69e, 1-1), récompensant ainsi la domination croissante des "Verts".

Revigorée par cette égalisation, l'Algérie poursuivait ses efforts. Chaïbi testait encore la vigilance d'Abu Laila (74e), tandis que les Jordaniens commençaient à accuser le coup physiquement.

L'entrée de Hadj Moussa à la place de Mahrez allait également peser dans le dénouement de la rencontre. A l'origine de plusieurs situations dangereuses sur coups de pied arrêtés, le nouvel entrant obtenait un corner décisif à la 82e minute. Son centre était dévié par Bensebaïni avant d'être repris au second poteau par Gouiri, qui poussait le ballon au fond des filets malgré la sortie du gardien jordanien (82e, 2-1).

Après une vérification de la VAR, le but était validé, permettant aux Algériens de prendre l'avantage pour la première fois de la rencontre.

Les dernières minutes voyaient les Jordaniens tenter de revenir au score, sans parvenir à inquiéter sérieusement une défense algérienne mieux en place. Après sept minutes de temps additionnel, l'arbitre mettait un terme à la rencontre sur cette victoire algérienne (2-1).

Grâce à ce succès, l'Algérie rejoint l'Autriche à la deuxième place du groupe J avec trois points, derrière l'Argentine, déjà qualifiée pour les seizièmes de finale avec six unités. La Jordanie ferme la marche avec zéro point.

Lors de la troisième et dernière journée, prévue dimanche prochain, l'Algérie affrontera l'Autriche à l'Arrowhead Stadium de Kansas City (Missouri), tandis que l'Argentine sera opposée à la Jordanie à l'AT&T Stadium d'Arlington (Texas). Les deux rencontres débuteront à 03h00 (heure algérienne).

Composition des deux équipes :

Algérie : Zidane, Belghali, Aït-Nouri (Hadjam 85e), Mandi, Bensebaïni, Boudaoui (Benbouali 46e), Zerrouki (Bentaleb 46e), Maza, Mahrez (cap.) (Hadj Moussa 76e), Gouiri (Belaïd 86e), Chaïbi.

Jordanie : Yazeed Abu Laila, Ehsan Haddad (cap.), Abdallah Nassib, Yazan Alarab, Husam Abudahab (Obeid 90e+1), Mohannad Abu Taha (Abu Hasheesh 85e), Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mahmoud Almardi (Al Fakhouri 76e), Ali Olwan (Shararh 90e+2), Mousa Al-Tamari (Azaizeh 84e).