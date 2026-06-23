Ile Maurice: Moscou et Port-Louis, 58 ans d'une amitié qui s'étoffe

58 ans de relations bilatérales, un mémorial pour des marins russes oubliés depuis 1857 et une copie du seul portrait du dodo peint d'après un oiseau vivant offerte au Premier ministre - la Journée nationale de la Russie, célébrée le 12 juin au Hennessy Park Hotel, a été à la hauteur de son ambition diplomatique. Parmi les invités figuraient le président de la République, Dharam Gokhool, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, la Deputy Prime Minister, Arianne Navarre-Marie, ainsi que des membres du corps diplomatique.

L'ambassadrice de Russie, Irada Zeynalova, a dressé un bilan et esquissé les contours d'une coopération russo-mauricienne qu'elle entend étendre au-delà du domaine culturel. Elle a également rappelé les nombreux projets menés ces dernières années : concerts du Conservatoire de Moscou, spectacles de ballet russe, expositions de photographies et de peintures, don d'un buste du compositeur Tchaïkovski au Conservatoire François Mitterrand et remise d'équipements à la Fédération mauricienne des échecs.

Chaque année, de jeunes Mauriciens bénéficient de bourses pour étudier en Russie. «Nous l'avons promis, nous l'avons fait», a déclaré Irada Zeynalova, annonçant que ces efforts se poursuivront.

Irada Zeynalova, ambassadrice de Russie à Maurice, lors de son discours.

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Le dodo, un héritage partagé

Parmi les nouvelles initiatives, l'ambassadrice a annoncé que la Russie a obtenu le droit de reproduire le seul portrait connu du dodo peint d'après un oiseau vivant. Réalisé au XVIIe siècle pour le Grand Moghol, ce tableau est conservé à Saint-Pétersbourg depuis le XIXe siècle. Des expositions et un concours artistique ont été organisés à Maurice ; les lauréats seront invités à Saint-Pétersbourg, tandis que des étudiants russes viendront peindre l'île. Un documentaire sur le dodo, produit par la chaîne russe RT, sera également offert à Maurice.

Un mémorial pour les marins

L'ambassadrice Irada Zeynalova aux côtés du Premier ministre, Navin Ramgoolam, visitant l'exposition au «Hennesy Park Hotel».

L'une des annonces les plus symboliques concerne l'ouverture prochaine, au Cimetière de l'Ouest, d'un mémorial en hommage aux six membres d'équipage de la corvette russe Olivoutza, morts en 1857 lors de l'exploration des routes de l'océan Indien. «C'est un monument pour le peuple», a souligné l'ambassadrice.

Chagos

Sur le plan politique, Irada Zeynalova a réaffirmé le soutien de Moscou à Maurice dans sa quête de souveraineté sur les Chagos, déclarant que «dans le XXIe siècle, il ne doit pas y avoir de colonies». Elle a également évoqué le contexte international, estimant que les pays du Sud global comprennent la réalité de la situation que traverse la Russie.

(De g. à dr.) Le vice-président de la République, Robert Hungley, le président de la République, Dharam Gokhool, l'ambassadrice de Russie, Irada Zeynalova, le Premier ministre Navin Ramgoolam et la «Deputy Prime Minister», Arianne Navarre-Marie.

En guise de conclusion, l'ambassadrice a remis au Premier ministre une copie du tableau d'Ustad Mansur représentant le dodo. Elle a par ailleurs annoncé que le voilier historique russe Hope fera escale à Maurice, «signe de paix et de prospérité» pour l'avenir commun des deux pays.