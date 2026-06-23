Afrique: BRVM - ONATEL Burkina Faso plébiscité par les investisseurs ce lundi 22 juin 2026

Lors de la séance de cotation de ce lundi 22 juin 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), l'Office National des Télécommunications (ONATEL) du Burkina Faso a été plébiscité par les investisseurs avec au finish un cours bourse qui évolue de positivement de 3,70%.

Ce cours est passé de 2 700 FCFA le vendredi 19 juin 2026 à 2 800 FCFA ce 22 juin 2026, soit une augmentation de 100 FCFA en valeur absolue. Au terme du premier trimestre 2026, le résultat net de l'ONATEL a enregistré une baisse de 4,5% par rapport au premier trimestre 2025, se situant à 3,577 milliards de FCFA contre 3,745 milliards de FCFA au 31 mars 2025.

La direction de l'Onatel explique cette baisse essentiellement par le niveau des coûts opérationnels qui qui continuent de comprimer les marges. Quant au chiffre d'affaires, il a dégagé un solde de 37,137 milliards de FCFA contre 36,173 milliards de FCFA au premier trimestre 2024, soit une progression de 2,7%. Cette croissance est soutenue par les leviers de croissance majeures issues essentiellement des revenus data.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Onatel Burkina Faso (plus 3,70% à 2 800 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (plus 3,56% à 8 295 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 3,48% à 57 950 FCFA), ETI Togo (plus 2,94 % 35 FCFA) et BOA Niger (plus 2,39% 3 850 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ERIUM Côte d'Ivoire (moins 7,39% à 2 445 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 7,12% 1 695 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 5,24% à 1 990 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 3,04% à 4 460 FCFA) et Loterie National du Bénin (moins 2,44% 4 000 FCFA).

La valeur des transactions s'est située à 2,322 milliards de FCFA contre 2,838 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s'est établie à 17 154,715 milliards de FCFA contre 17 060,666 milliards de FCFA le vendredi 19 juin 2026, soit une augmentation de 94,049 milliards.

Celle du marché des obligations connait une baisse de 8,291 milliards, s'élevant à 13 127,710 milliards FCFA contre 13 136,001 milliards FCFA la veille.

Les indices phares connaissent toujours une embellie. L'indice BRVM Composite est ainsi en hausse de 0,55% à 445,31 points contre 442,87 points. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une progression de 0,47% à 208,56 points contre 207,59 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige est également en hausse de 0,58% à 174,41 points contre 173,41 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal a progressé de 0,50% à 316,61 points contre 315,03 points précédemment.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) a enregistré une variation positive de 0,55% à 176,29 points contre 175,32 points la veille.