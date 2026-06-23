Afrique: Mory Diaw, 3ème gardien des Lions - « Prêts à se battre pour le continent »

Pas de plan anti-Erling Haaland. Les Lions du Sénégal vont livrer ce mardi 23 juin à partir de minuit un match pour l'Afrique et pour le Sénégal face à la Norvége. C'est le message que le 3ème gardien du Sénégal, Mory Diaw a livré aux médias lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant match, au centre de conférence du MetLife Stadium.

Sur l'importance du match

« Nous connaissons tous l'importance de cette rencontre. Nous l'avons bien préparée et il nous reste encore une dernière séance pour régler les derniers détails. Nous arriverons prêts demain, avec l'envie de rendre fier tout le peuple sénégalais. »

Plan anti-Erling Haaland

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« Haaland est un grand attaquant, mais il ne joue pas seul. Il a besoin de ses coéquipiers. Nous préparons un match contre la Norvège, pas uniquement contre Haaland. Nous avons étudié leur manière de jouer et nous serons prêts à répondre présents. »

Sur les polémiques et les critiques

« Nous sommes ici pour représenter notre pays. C'est notre mission. Toutes les histoires, les polémiques ou les problèmes extérieurs ne nous feront pas perdre de vue notre objectif commun. »

Sur l'unité du groupe

« Le mot d'ordre a toujours été l'union sacrée. Que ce soit lors de la CAN ou pendant les qualifications pour la Coupe du monde, nous avons toujours été soudés. Ce n'est pas parce que certaines choses sortent dans les médias aujourd'hui que cela va changer. Nous sommes ensemble et nous le resterons. »

Sur l'engagement attendu des Lions

« Tout le groupe est prêt à se battre sur le terrain pour l'Afrique et pour le Sénégal. Nous savons ce que représente ce match et nous donnerons tout pour obtenir un résultat positif. »