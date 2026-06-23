Congo-Kinshasa: Une trentaine d'élèves finalistes victimes d'une attaque armée sur le chemin des centres d'examen d'État à Walikale

Une trentaine d'élèves finalistes ont été victimes d'une attaque menée par des hommes armés non identifiés, vendredi 19 juin, sur l'axe routier Kiseya-Kilambo, dans le groupement Bafuna (territoire de Walikale), au Nord-Kivu. Selon des sources locales, les élèves se rendaient vers les centres de passation de l'Examen d'État à Ntoto et Byungu, après un long trajet à pied à travers la forêt.

Les victimes auraient été interceptées non loin de la localité de Kimua, dans le groupement voisin de Waloa Yungu. Elles ont été dépouillées de leurs biens, notamment des cahiers, téléphones, argent et autres effets personnels.

D'après les mêmes sources, ces finalistes devaient parcourir plus de 26 kilomètres à pied pour atteindre leurs centres d'examen.

Des cas de violences sexuelles signalés

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Les sources locales indiquent également que trois élèves filles auraient été victimes de violences sexuelles avant que les assaillants ne relâchent le groupe. Une information confirmée par une source du secteur éducatif du Nord-Kivu 3.

Malgré l'attaque, les élèves ont poursuivi leur route et ont rejoint les centres d'examen.

Le responsable du secteur éducationnel Nord-Kivu 3 affirme que les épreuves de l'Examen d'État ont effectivement débuté ce lundi dans les 60 centres couvrant les territoires de Masisi et Walikale. Au total, 18 273 candidats, dont 7 103 filles, sont concernés.

Des notables de Walikale dénoncent une insécurité persistante dans la zone, qu'ils attribuent à la présence de groupes armés, appelant à des mesures urgentes pour sécuriser les candidats et les populations civiles.