Afrique de l'Ouest: TAHA Pharma renforce son expansion en Afrique de l'Ouest avec une avancée stratégique en Côte d'Ivoire

Dans le cadre de sa stratégie de développement en Afrique de l'Ouest, TAHA Pharma a récemment conduit une délégation de haut niveau en Côte d'Ivoire afin d'explorer les opportunités d'implantation et de croissance sur un marché reconnu pour son fort potentiel pharmaceutique et sanitaire.

Cette mission s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de consolider sa présence sur le continent africain, en développant des partenariats durables et en apportant des solutions pharmaceutiques adaptées aux besoins des populations locales. La Côte d'Ivoire, en tant que hub régional dynamique, constitue un marché stratégique pour TAHA Pharma dans sa trajectoire d'expansion internationale.

Des échanges institutionnels au plus haut niveau

Au cours de cette visite, la délégation a tenu plusieurs séances de travail avec les responsables du Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle de Côte d'Ivoire. Ces échanges ont permis de présenter la vision de l'entreprise, ses ambitions de développement ainsi que ses projets d'implantation sur le marché ivoirien.

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Dans cette dynamique, TAHA Pharma a également conclu des accords de représentation et de couverture commerciale avec des partenaires locaux. Ces accords visent à assurer la promotion, la distribution et la disponibilité des produits de l'entreprise sur l'ensemble du territoire ivoirien, avec une approche structurée basée sur l'accessibilité et la proximité.

Une démarche réglementaire structurée auprès de l'AIRP

La délégation a par ailleurs rencontré les responsables de l'Autorité Ivoirienne de Régulation Pharmaceutique (AIRP), organisme chargé notamment de l'enregistrement des médicaments et de la délivrance des Autorisations de Mise sur le Marché (AMM). Cette étape clé traduit

la volonté habituelle de TAHA Pharma de s'inscrire dans une démarche conforme aux exigences réglementaires locales, en accompagnant l'introduction progressive de ses produits en Côte d'Ivoire.

Parallèlement, l'entreprise a engagé les démarches nécessaires auprès de la Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique de Côte d'Ivoire (NPSP-CI), centrale nationale d'achat et de distribution des médicaments. Cette démarche vise à intégrer les procédures de référencement et à participer aux futurs appels d'offres ainsi qu'aux programmes d'approvisionnement du marché public ivoirien.

Une nouvelle phase de croissance internationale

Cette mission en Côte d'Ivoire marque une étape importante dans le repositionnement et l'expansion globale de TAHA Pharma. L'entreprise entend désormais accélérer son développement sur les marchés africains à fort potentiel, en mettant au centre de sa stratégie la qualité, la conformité réglementaire et l'innovation.

Avec cette avancée stratégique en Côte d'Ivoire, TAHA Pharma confirme son ambition de devenir un acteur pharmaceutique de référence en Afrique de l'Ouest, au service des patients, des professionnels de santé et des systèmes de santé locaux.