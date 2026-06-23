Sénégal: Audience foraine - Plus de 2.000 dossiers enrôlés à Tivaouane

Tivaouane — La mairie de Tivaouane a annoncé avoir enrôlé plus de 2.000 dossiers lors d'une audience foraine qu'elle abrite depuis lundi, à l'initiative du tribunal d'instance de cette circonscription administrative.

Au total, 2.230 personnes avaient leurs dossiers pour bénéficier d'une régularisation de leur état civil, lors de l'audience foraine ouverte à la mairie de Tivaouane, a notamment dit à l'APS , Abdoulaye Mboup, officier d'état civil de ladite collectivité territoriale..

"Le président du Tribunal d'instance, Modou Mar Ndiaye a autorisé l'organisation d'audiences foraines dans toutes les communes du département de Tivaouane. Cette décision a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les populations", s'est-il réjoui.

L'officier d'état civil a aussi rappelé l'importance des audiences foraines qui permettent aux populations d'être en phase avec la loi et de disposer de leur état civil.

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"Sans état civil, on ne peut ni voyager, ni prétendre à un travail. On vit dans l'illégalité la plus totale", a-t-il fait savoir, ajoutant : "les documents comme l'extrait de naissance, le certificat de mariage et le certificat de décès sont incontournables pour effectuer des démarches administratives".

Selon lui, la forte mobilisation des populations lors de ces audiences foraine traduit "la confiance qu'elles accordent à cette initiative et leur volonté de régulariser leur situation administrative".

A Ngaye, Mékhé, Mont-Rolland, Niakhène et dans plusieurs autres localités, les audiences foraines ont enregistré une affluence exceptionnelle, a relevé M. Mboup.

L'officier d'état civil s'est aussi félicité du fait que cette initiative a permis à des centaines de citoyens d'obtenir des jugements déclaratifs.

Cette démarche a également permis d'étendre les services de justice de proximité à toutes les collectivités territoriales concernées, a encore fait valoir Abdoulaye Mboup, faisant allusion aux possibilités offertes aux citoyens de régulariser leur situation d'état civil sans les contraintes liées aux déplacements vers le tribunal.

Il a ainsi salué la nouvelle dynamique impulsée par le président du tribunal d'instance de Tivaouane depuis son installation, fondant son action sur "la rigueur, la proximité et le respect scrupuleux des textes".

Le juge a réuni l'ensemble des officiers d'état civil du département, afin de leur présenter sa feuille de route et leur rappeler la nécessité d'adosser toutes leurs actions aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles du Code de la famille, a rappelé l'officier d'état civil de la municipalité de Tivaouane.

Cette action porte notamment sur un "suivi permanent des services, ainsi que des inspections régulières" visant à évaluer le fonctionnement des centres d'état civil, identifier les difficultés et formuler des recommandations pour améliorer continuellement la qualité du service rendu aux populations, a-t-il souligné.

Selon Abdoulaye Mboup, "cette méthode de travail a produit aujourd'hui des résultats concrets", notant que "lorsque les institutions se rapprochent des populations, celles-ci répondent présentes avec responsabilité et engagement".