Sénégal: Fraude sur l'électricité - La SENELEC a récupéré 'plus de 180 millions' CFA à Kaolack en 2025 (Responsable)

Kaolack — La Société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC) a encaissé "plus de 180 millions de francs CFA" dans le cadre de la lutte contre la fraude sur l'électricité dans la région de Kaolack (centre) en 2025, a-t-on appris du responsable de son agence locale, Makhtar Diop.

La SENELEC, entreprise concessionnaire de la production et de la vente de l'énergie électrique au Sénégal, a pu récupérer "plus de 180 millions de FCFA" en 2025, dans le cadre de la lutte contre la fraude sur l'électricité à Kaolack, a indiqué M. Diop.

Au niveau national, les pratiques frauduleuses sur l'électricité occasionnent chaque année des pertes estimées à "plus de 80 milliards de francs CFA", a-t-il souligné lors d'un atelier de sensibilisation des professionnels des médias, à l'initiative de la délégation régionale centre-est (DRCE) de la SENELEC.

Cette rencontre organisée en perspective de l'installation effective de l'hivernage, avait pour objectif d'attirer l'attention des populations sur les risques liés aux installations électriques en période de fortes pluies.

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D'après Makhtar Diop, la fraude sur l'électricité demeure "un phénomène préoccupant" présent un peu partout à travers le pays.

"Nous avons mis en place des équipes chargées de la détection de la fraude partout où elle se passe et les auteurs devront répondre de leurs actes", a-t-il déclaré.

La rencontre avec les journalistes en service dans la région de Kaolack a été mise à profit pour présenter les avancées enregistrées dans le secteur.

Selon les responsables de la délégation régionale centre-est de la SENELEC, 12 683 localités ont déjà été électrifiées à travers le territoire national, tandis que 6 571 autres sont en cours d'électrification.

En 2025, le réseau a également enregistré l'arrivée de 156 000 nouveaux abonnés, ont-ils ajouté, tout en réaffirmant l'ambition de la société d'atteindre l'objectif de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029.

Ils ont donné des conseils aux usagers pour une meilleure utilisation des compteurs électriques prépayés "Woyofal", mis en place pour une meilleure maîtrise et gestion de la consommation d'électricité.