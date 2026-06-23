Sénégal: Edouard Mendy souffre d'un 'petit pincement au ligament interne', selon Koulibaly

23 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka

Le gardien titulaire des Lions du football, Édouard Mendy, sorti sur blessure à la 72e minute du match perdu 3-2 contre la Norvège, dans la nuit de lundi à mardi, souffre d'un "petit pincement au ligament interne", a révélé le capitaine du Sénégal, Kalidou Koulibaly.

"Oui, Édouard Mendy a eu un petit pincement au ligament interne. Ça nous a fait mal aussi. Je pense que cela a joué sur le mental des joueurs", a déclaré Kalidou Koulibaly en zone mixte après la rencontre, en parlant de la blesse du portier sénégalais.

Mendy va subir des examens médicaux mardi afin de déterminer la gravité de sa blessure, a indiqué le capitaine des Lions à l'issue de la rencontre contre la Norvège, comptant pour la deuxième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.

"On fera les tests demain. J'espère que ce ne sera pas trop grave, parce qu'on a vraiment besoin de lui", a affirmé le défenseur sénégalais.

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"Sa présence est très importante sur le terrain comme en dehors. Il nous parle, nous donne des consignes, donc il est essentiel pour nous", a-t-il ajouté.

La blessure du gardien sénégalais intervient dans un contexte délicat pour les Lions, battus par la Norvège et la France.

L'équipe nationale du Sénégal est dans l'obligation de battre l'Irak lors de sa prochaine sortie pour espérer éventuellement se qualifier pour la suite du Mondial 2026.

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