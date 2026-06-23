Sénégal: Koulibaly regrette les erreurs commises, mais croit à un sursaut des Lions

Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a regretté les erreurs commises lors de la défaite (2-3) face à la Norvège, dans la nuit de lundi à mardi, promettant que ses coéquipiers vont jouer "comme des Lions" afin de s'imposer face à l'Irak et passer au prochain tour du Mondial 2026.

Le Sénégal s'est incliné (2-3) contre la Norvège, lors de la deuxième journée du groupe I, la deuxième des Lions en autant de sorties en Coupe du monde.

"Au football de haut niveau, tout se joue sur des détails. C'est l'équipe qui fait le moins d'erreurs qui gagne. Aujourd'hui, nous avons commis trop d'erreurs pour espérer gagner ce match", a déclaré le défenseur sénégalais à l'issue de la rencontre.

Selon lui, en Coupe du monde, "le niveau est très élevé et on n'a pas le droit à l'erreur. Courir après le score devient alors très difficile."

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Malgré deux matchs compliqués, Koulibaly a salué la réaction de ses partenaires après les buts encaissés. "Mentalement, l'équipe a bien réagi. Il y a eu un regain d'énergie et les joueurs ont tout fait pour revenir au score et arracher le match nul, mais sans succès", a-t-il indiqué.

Interrogé sur son remplacement en cours de match, le capitaine des Lions a rappelé que les décisions de l'encadrement technique devaient être respectées.

"Personne n'a une place garantie dans cette équipe. Tout le monde est à la disposition du groupe. Si le coach a décidé de me sortir, c'est son droit et il a estimé que je n'étais pas en train d'aider l'équipe à ce moment-là", a-t-il expliqué.

Le défenseur sénégalais s'est toutefois montré rassurant sur son état physique. "Je me sens de mieux en mieux. Aujourd'hui, les choses ne se sont pas passées comme je le voulais, mais il faut l'accepter", a-t-il confié.

Alors que le Sénégal va jouer tout pour sa qualification lors de son dernier match de groupe contre l'Irak, Koulibaly a lancé un appel à l'unité autour de la sélection nationale.

"Il faut gagner ce dernier match et y croire jusqu'au bout. Les supporters doivent rester derrière nous. Je sais que c'est difficile après une défaite, mais il ne faut pas s'arrêter là", a-t-il plaidé.

"Cette équipe a été championne d'Afrique. Nous avons connu des difficultés lors de ces deux matchs et même pendant la préparation, mais il faut maintenant montrer de l'orgueil, gagner et tout faire pour se qualifier", a-t-il insisté.

Réaffirmant sa détermination, Koulibaly a assuré que la motivation restait intacte au sein du groupe.

"Nous sommes à la Coupe du monde, pas dans un match amical. Tout le monde est motivé. Que je joue ou non, je serai derrière mes coéquipiers. Le plus important, c'est la qualification du Sénégal", a-t-il soutenu.

Évoquant enfin la rencontre décisive contre l'Irak, il a promis une réaction des Lions.

"À la Coupe du monde, rien n'est facile. Eux aussi vont jouer leurs chances, mais nous n'avons plus le choix. Nous jouerons comme des lions et nous ferons un gros match", a-t-il rassuré.

Les coéquipiers de Koulibaly peuvent encore espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes, à condition de s'imposer avec au moins trois buts d'écart face à l'Irak, lors de leur dernier match de poule, vendredi à 19h GMT, à Toronto, au Canada.