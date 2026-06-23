Une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) a séjourné au Sénégal, du 15 au 19 juin 2026, pour évaluer l'évolution de la situation macroéconomique et les perspectives. A l'issue de cette mission, le FMI a réaffirmé ses engagements à accompagner le Sénégal en ces temps difficiles.

Une équipe des services du Fonds Monétaire International (FMI), dirigée par Mme Mercedes Vera Martin, Cheffe de Mission du FMI pour le Sénégal, a séjourné au Sénégal, du 15 au 19 juin, pour évaluer l'évolution de la situation macroéconomique et les perspectives. A cette occasion, la mission du FMI a tenu des discussions avec les autorités sénégalaises sur leurs projets, pour relever les défis à venir.

Les discussions ont porté sur l'évaluation de l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur l'économie et les finances publiques sénégalaises ; l'examen des besoins et conditions de financement pour le reste de l'année ; et la conception de réformes visant à stimuler la croissance, à renforcer les filets de protection sociale et à consolider la gouvernance. Au terme de cette mission, le FMI réaffirme ses engagements à accompagner le Sénégal en ces temps difficiles.

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« L'équipe du FMI a salué l'engagement continu des autorités ainsi que leur volonté de remédier aux vulnérabilités révélées par la communication passée de données erronées, notamment par des réformes visant à renforcer la gestion des finances publiques, la gouvernance budgétaire et la transparence. Elle a également salué les réformes institutionnelles visant à unifier les fonctions de gestion de la dette, mesure corrective essentielle dans le processus de régularisation de ces erreurs de déclarations. La poursuite d'actions décisives sera essentielle pour favoriser les progrès vers la clôture du dossier de misreporting », a indiqué Mme Vera Martin, Cheffe de Mission du FMI pour le Sénégal.

Elle admet que l'économie sénégalaise a fait preuve de résilience, même si elle est confrontée à une situation économique difficile, dans un contexte mondial éprouvant. « La croissance du PIB réel a atteint 6,7% en 2025, portée par une forte expansion du secteur des hydrocarbures. Le déficit du compte courant s'est sensiblement réduit en 2025, sous l'effet des exportations de pétrole et de la compression des importations. Le déficit budgétaire global s'est fortement réduit, passant de 13,4% du PIB en 2024 à 6,4% du PIB en 2025, principalement grâce à la rationalisation des dépenses, mais les vulnérabilités budgétaires liées à la dette demeurent élevées », a-t-elle souligné.

Selon Mme Vera Martin, les perspectives à court terme sont soumises à des risques élevés. La hausse des cours mondiaux du pétrole depuis le début de la guerre au Moyen-Orient devrait exercer une pression supplémentaire sur les finances publiques du Sénégal cette année, compte tenu du coût budgétaire des subventions non ciblées. Dans un contexte de vulnérabilités élevées liées à la dette, l'accentuation de l'incertitude mondiale et le durcissement des conditions financières pourraient aggraver davantage les pressions de financement.

Pour leurs parts, les autorités sénégalaises ont réitéré leur intérêt pour un nouveau programme soutenu par le FMI. Selon Mme Martin, les services du FMI continueront de dialoguer avec les autorités sur leurs politiques et priorités de réforme susceptibles d'être appuyées par un accord avec le FMI. Celles-ci comprennent des mesures visant à soutenir la consolidation budgétaire et à réduire les vulnérabilités liées à la dette, à renforcer la gestion de la dette, à améliorer la gouvernance publique et à promouvoir une croissance inclusive et durable.