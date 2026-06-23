Soudan: Al-Burhan salue le rôle national de la tribu des Bushareen pour la consolidation de la paix sociale

Le Président du Conseil de souveraineté transitoire et commandant général des forces armées, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a rendu hommage au rôle national majeur joué par la tribu des «Bushareen » pour soutenir l'unité nationale, renforcer le tissu social et consolider les valeurs de coexistence pacifique et de la stabilité dans le pays.

Cette déclaration a été faite alors qu'il s'adressait aux chefs de la tribu des Bushareen dans la région de « Mashushnaya », dans l'État de la Mer Rouge, en présence du lieutenant-général Mustafa Mohamed Nour, gouverneur de l'État, et du lieutenant-général Mahjoub Bouchra, commandant de la région militaire de la Mer Rouge.

Le Président du Conseil de souveraineté a souligné le rôle croissant de l'administration locale dans la région, appelant tout le monde à conjuguer les efforts et à serrer le rang national pour faire face aux défis présents et aux menaces extérieures qui visent l'unité, la souveraineté et la stabilité du pays.

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Al-Burhan a souligné l'importance de l'exploitation optimale des ressources de la région et de son utilisation au service des communautés locales, affirmant que le gouvernement œuvrera pour résoudre tous les problèmes et les différends entre les tribus de la région, imposer l'autorité de l'État pour parvenir à un règlement satisfaisant la communauté locale et les propriétaires de terre, et œuvrera pour élaborer un consensus garantissant les droits de tous.

Al-Burhan a affirmé que le gouvernement s'efforcera de traiter les phénomènes négatifs et de lutter contre les violations sécuritaires dans le marché de la région, soulignant la détermination des forces armées à instaurer la sécurité et la stabilité, et à empêcher toute personne de porter l'arme pour garantir qu'aucune escalade ne se produise.

Il a indiqué que des comités conjoints seront formés, regroupant le wali de l'État, les commandants de la zone militaire et l'administration locale, dans le but de trouver des solutions radicales aux problèmes de la région et de réaliser le développement aspiré.