Soudan: Al-Burhan affirme les principes nationaux et l'unité des rangs pour faire face aux défis actuels

Le Président du Conseil de Souveraineté , Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a effectué une visite dans la région Al-Rutj, État de la Mer Rouge , où Il a été accompagné du gouverneur de la Mer Rouge, Lieutenant-général Mustafa Mohamed Nour Mahmoud, et du Lieutenant-Général Mahjoub Bouchra, commandant de la région militaire de la Mer Rouge.

S'adressant aux citoyens, aux chefs des tribaux et aux dirigeants de la région, il a affirmé les principes nationaux visant à instaurer la sécurité, réaliser la stabilité et serrer les rangs pour faire face aux défis actuels.

Al-Burhan a salué le rôle national majeur joué par les tribus des Bushareen et des Rashaida, qui donnent un exemple model à suivre en matière de coexistence pacifique appréciée, soulignant que le Soudan est une patrie qui accueille toutes ses composantes ayant contribué à sa construction.

Il a également salué le rôle central de l'administration locale pour resserrer le tissu social et instaurer des valeurs de tolérance et de coexistence pacifique, soulignant que la citoyenneté est le fondement qui rassemble tous les Soudanais, dans tous les États.

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Il a dit: « Notre objectif principal à cette étape est de combattre l'ennemi, ce qui exige de resserrer le rang national et de conjuguer tous nos efforts pour repousser toute agression extérieure et nous ne permettrons pas à ceux qui cherchent à semer la sédition et le sabotage parmi nous. »

Il a affirmé la ferme détermination des Forces Armées et du Gouvernement à lutter contre toutes les formes qui portent atteinte à la sécurité, à confisquer les armes non autorisées et à traduire en justice quiconque fait chanter les citoyens ou menace leur sécurité.

Il a ajouté : « L'État ne permettra à aucune personne ni à aucune entité de se faire justice soi-même ou de prendre des droits en dehors du cadre légal, et cela sera traitée avec fermeté. »

Le Président du Conseil de Souveraineté a dit : « Nous affirmons notre appréciation et notre plein respect pour les pays voisins (du nord et de l'est), et nous appelons tous les citoyens à ne pas se diriger vers les frontières pour y provoquer des problèmes »

Il a ajouté : « Le gouvernement a suivi avec souci les informations faisant état de certains problèmes survenus aux frontières », soulignant que le gouvernement assume l'entière responsabilité de la protection et de la sécurité de ses citoyens, et qu'il mènera les enquêtes et investigations nécessaires concernant ces incidents.

Al-Burhan a souligné que le gouvernement s'efforcera de réglementer les marchés locaux et de légaliser le secteur minier dans la région pour garantir l'exploitation optimale de ses ressources, affirmant le plein soutien à la région, car elle jouit d'énormes ressources qui constituent un pilier fondamental de l'économie nationale.