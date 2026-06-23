Ethiopie: Des universitaires étrangers saluent la remarquable transformation d'Addis-Abeba

Addis Ababa — Des universitaires étrangers travaillant en Éthiopie ont salué la transformation remarquable qu'a connue Addis-Abeba au cours de la dernière décennie, soulignant les progrès significatifs réalisés en matière de développement des infrastructures, de modernisation urbaine, de numérisation et d'amélioration de l'éducation.

Ces universitaires ont souligné que la capitale éthiopienne a connu des changements radicaux qui ont redessiné son paysage urbain et amélioré la qualité des services publics, plaçant ainsi la ville parmi les centres urbains africains en pleine modernisation.

Ravindra Babu, professeur au département des TIC de l'Institut fédéral de formation technique et professionnelle (FDRE TVTI), a déclaré qu'Addis-Abeba avait connu une transformation spectaculaire au cours des dix années qu'il a passées à vivre et à travailler en Éthiopie.

« Quand je suis arrivé il y a dix ans, c'était quelque peu différent. Aujourd'hui, vous voyez, je m'en étonne moi-même. Suis-je au même endroit ou s'agit-il d'un autre ? C'est comme une nouvelle naissance », a-t-il déclaré.

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Selon M. Babu, la capitale s'est transformée en une ville moderne, caractérisée par un réseau routier amélioré, un environnement plus propre et des espaces publics plus verts. Il a ajouté que des évolutions similaires pouvaient être observées dans les villes de tout le pays.

« Les infrastructures routières ont été modernisées. Non seulement à Addis-Abeba, mais aussi dans n'importe quelle ville : on y trouve de très bonnes infrastructures routières. Les villes ont un aspect prospère, elles sont très propres et verdoyantes », a-t-il déclaré.

Babu a également salué le climat favorable de l'Éthiopie, le décrivant comme l'un des atouts majeurs du pays.

Faisant écho à ces propos, Pan Liang, directeur de l'Institut Confucius au FDRE TVTI, a déclaré qu'Addis-Abeba avait connu des progrès considérables et s'imposait de plus en plus comme une métropole moderne répondant aux normes internationales.

« L'un des aspects les plus impressionnants est que la ville ressemble de plus en plus à une métropole moderne de niveau international », a déclaré M. Pan.

Il a mis en avant les grandes initiatives de développement urbain, notamment les projets d'aménagement des berges et les investissements dans des infrastructures modernes, qui, selon lui, ont considérablement amélioré l'aspect et la fonctionnalité de la ville.

« Nous avons pu constater le projet d'aménagement des berges, l'amélioration des infrastructures, la propreté des rues et la modernité des équipements. Le nombre croissant de gratte-ciel, notamment le siège de la Banque commerciale d'Éthiopie, illustre clairement ce qu'Addis-Abeba a accompli au cours de la dernière décennie », a-t-il ajouté.

Au-delà des infrastructures matérielles, M. Babu a souligné les progrès substantiels réalisés dans le secteur de l'éducation en Éthiopie, notamment en matière d'adoption de technologies modernes d'enseignement et d'apprentissage.

« À mon arrivée, il n'y avait que des tableaux noirs. Aujourd'hui, nous disposons de tableaux numériques, d'écrans tactiles, de services Internet fiables et d'un approvisionnement électrique stable », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs noté que les normes académiques s'étaient considérablement améliorées, avec une importance croissante accordée à l'accréditation, à l'assurance qualité et à l'excellence de la recherche, conformément aux références internationales.

« Les normes d'enseignement et d'apprentissage se sont considérablement améliorées. Nous parlons désormais d'accréditation, et la qualité des thèses atteint désormais les normes internationales », a déclaré M. Babu.

Les observations de ces universitaires reflètent les changements profonds qui ont eu lieu à Addis-Abeba et dans les établissements d'enseignement éthiopiens au cours de la dernière décennie, portés par des investissements soutenus dans les infrastructures, la technologie, la rénovation urbaine et le développement du capital humain.